狂發推特，莫迪為競選拉票出奇招

中評社北京3月15日電／印度總理莫迪13日一大早發起推特“閃電戰”，在約1個小時的時間裡連發29條推文，＠了近100名政黨領袖及名人，呼籲他們通過自己的影響力喚起選民的大選投票熱情。



《今日印度》14日稱，莫迪周三第一條推文就＠了國大黨主席拉胡爾·甘地等7名主要反對黨領導人，希望他們鼓勵更多選民參加投票。隨後，莫迪又向近期熱映的《貧民窟男孩》主演辛格、反恐影片《烏裡：外科手術式打擊》主演卡沙爾等發送推文，引用《貧民窟男孩》中歌曲《我們的時代已經到來》，呼籲年輕選民投票。緊接著，莫迪又接連在社交媒體上標記了著名運動員、知名媒體人，甚至宗教領袖等“大V”，希望他們在各自領域激勵更多選民投票。莫迪當天的最後一條推文＠了全體印度人，號召大家共同努力“確保在即將舉行的選舉中實現最高投票率”。



英國廣播公司稱，莫迪正在採取清晰而明確的競選策略來吸引年輕選民。早在2014年，莫迪就已將社交媒體作為“強有力的競選武器”，撬動了選民的投票熱情。值得注意的是，莫迪此次“故技重施”之餘，更是希望通過名人的影響力實現“圈票”。



發表推文後，莫迪收到了不少寶萊塢明星的積極回復，但反對黨領袖等則普遍未對此置評，也沒有在社交媒體掀起拉票旋風。他們仍在按照既定競選節奏展開拉票攻勢，攻擊莫迪政府的就業政策等軟肋。



《環球時報》記者認為，當年以“底層人民英雄”自詡的莫迪，執政五年來毀譽參半。儘管政績不俗，但失業率居高不下、農民民生問題高企等現實困境擺在眼前，成為反對黨著力攻訐的“眾矢之的”，很大可能不會在今年的選舉中重演狂攬下議院282席次的大勝。不過通過社交媒體向反對派表達政治正確訴求和善意，通過公眾人物“圈粉”“吸睛”以提振選情的競選策略，的確不失為一招好棋。



（環球時報）