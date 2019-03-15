海南自由貿易港法正式提上國家立法日程

中評社北京3月15日電／3月15日上午，十三屆全國人大二次會議圓滿完成各項議程後，在人民大會堂勝利閉幕。采納了海南代表團建議，寫入“啟動海南自由貿易港法立法調研起草工作”相關內容的全國人大常委會工作報告，經大會表決批准。這標誌著海南自由貿易港法正式提上國家立法日程。



去年，習近平總書記發表“4·13”重要講話、中央發布12號文件後，省委高度重視自貿試驗區和中國特色自貿港法治建設。省委書記、省人大常委會主任劉賜貴多次對這項工作作出指示批示，提前謀劃，開展立法前期工作。省人大常委會認真落實省委部署，及時組織力量對國內自由貿易試驗區、世界自由貿易港法治體系建設開展廣泛調研、深入研究。在全國人大及其常委會的大力指導和支持下，經過不懈努力，海南代表團形成並向大會提交了關於制定海南自由貿易港法的議案，被受理為大會二號議案。同時，海南代表團在審議全國人大常委會工作報告時，提出了將“啟動海南自由貿易港法立法調研、起草工作”寫入工作報告、列入全國人大常委會今年工作任務的建議，也被大會所采納。



省人大常委會負責人表示，這是海南代表團重大履職成果。國家決定啟動起草制定海南自由貿易港法，是一件具有深遠意義的大事，將為海南自貿港建設提供基礎性、根本性的法治保障，更進一步彰顯了以習近平同志為核心的黨中央全面依法治國、重大改革於法有據的戰略思想和治國理念。



（新京報）