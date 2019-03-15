中消協：七成網購時遭遇“默認好評”　

中評社北京3月15日電／今天是3·15“國際消費者權益日”，中消協發布的調查報告顯示，消費者在線購物時關注其他消費者對商品的評價，但是有7成受訪者遭遇“默認好評”。此外，保健品和醫療類消費也被不少人“吐槽”。



近年來，我國消費市場規模不斷擴大，根據國家統計局公報，2018年社會消費品零售總額達38.1萬億元，消費對GDP增長的貢獻率達到76.2%。同時，消費領域假冒偽劣、虛假宣傳、信息洩露、霸王條款等損害消費者權益的情況仍時有發生，消費者的安全權、知情權、公平交易權等還未得到充分保障。



今天，中消協發布“信用消費與消費者認知”問卷調查結果。調查以在線分層隨機抽樣的形式完成，共獲取了10000個有效樣本。



結果顯示，“品質不如意”是受訪者對商品／服務不滿意的主要原因。48.5%的受訪者認為對當前商品／服務不滿意的主要原因是“品質不如意”，排在各類原因的第一位。此外，“產品信息不真實”也是受訪者較為集中的反映，占比超過30%。“商家信譽差”（21.1%）、對個人信息的過度收集（19.6%）等“信用缺陷”也是造成受訪者對現有消費商品和服務不滿意的重要原因。



保健品和醫療類成為消費者不滿意的重要領域。相比服務領域，受訪者對商品類消費的不滿意率整體更高。對保健品類產品的不滿意率達到28.6%，在各類消費商品和服務中最為突出；對醫療類商品（19.8%）和醫療服務（14.7%）的不滿意率分別在商品類和服務類消費中排名第四和第二。不難看出，醫療保健是讓受訪者難以“放心消費”的重要領域。近年來，醫療保健相關的負面輿情較為多發、醫患矛盾糾紛等時有發生，應當引起重視。



誇大宣傳、假促銷等失信或違法行為線上線下均較多。調查結果顯示，當前線上消費的失信或違法情況較線下實體店消費更加多發。其中，受訪者認為“誇大宣傳，實際效果與宣傳內容不符”和“促銷活動中假降價”是線上線下消費均普遍突出的失信或違法行為。“低價誘導消費”、“產品／服務信息不透明”等，也是線上線下都存在一定比例的失信或違法行為。此外，“信用偽造”、“山寨抄襲”和“貨不對板”等問題情況，在線上消費中的發生率明顯高於線下實體店消費；“捆綁消費”則是在線下實體店消費時發生的幾率高於線上消費。