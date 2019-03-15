李克強談就業 強調保證農民工合法權益

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強在今天上午就就業問題回答提問時表示，保持經濟運行在合理區間，首先是要保就業。就業好不好，是經濟好不好的重要體現。他特別強調，要善待農民工，保障他們的合法權益。



記者：總理您好。去年以來，一些企業存在裁員的情況，有的內外資企業開始向境外轉移。同時也有一些企業反映，他們想招一些合適的技術工人卻很難。所以請問總理，您將採取哪些政策措施來推動這些問題的解決？謝謝。



李克強：看來你確實感受到就業是個難題啊。在中國現代化進程當中，就業會始終是一個巨大的壓力。我們每年新增城鎮就業勞動力1500多萬，未來幾年不會減，而且還要給幾百萬新進城農民工提供打工的機會。今年我們確定要確保新增城鎮就業人數在1100萬人以上，實際上我們希望能夠實現去年的實際規模，也就是1300萬人以上的就業。所以，我們把就業優先的政策首次和財政政策、貨幣政策並列為宏觀政策，財政和貨幣政策不管是減稅、還是降低實際利率水平，在很大程度上都是圍繞著就業來進行的。有了就業，才會有收入，才會有社會財富的創造。



我們說保持經濟運行在合理區間，首先是要保就業，不許經濟滑出合理區間，就是不讓出現失業潮。我們要多措並舉，對一些重點人群要繼續保障他們就業，像大學畢業生、複轉軍人、轉崗職工等。今年的高校畢業生又達834萬，比去年還多，創歷史新高。我們還要確保不出現零就業家庭，對那些容納勞動力比較多的企業要給政策優惠支持。我們還要推動創新創業創造，用好大眾創業、萬眾創新平台，來提供更多的就業崗位。就業好不好，這本身也是經濟好不好的一個重要體現。



政府工作報告主要講了保障城鎮新增就業，這裡我想特別強調一下農民工就業。中國現在有2.8億多農民工，而且每年是以百萬計的數量在增長。他們是許多產業行業的主力軍，農民的收入大部分來自於打工收入。農民工的身後可以說有無數家庭的期待。講到這裡，我就想起兩年前到我國東北一個中型城市的建設樞紐工地上去考察，有一個印象至今揮之不去。在寒冷的天氣里農民工在施工，其中有一位農民工跟我歲數差不多大，我和他對話，他就希望一條：多加班，多掙錢。我說為什麼？他說他的一個孩子考上了重點大學，他要掙錢使孩子安心學習，並且學習好。我從他的眼神裡面看到他對下一代、對未來的期待。



我們中華民族幾千年生生不息，這40年來有如此巨大變化，教育的確起了巨大支撐作用。所以我們要善待農民工，不僅要給他們提供打工的機會，而且要保障他們應有的所得。現在不時發生農民工欠薪的問題，我們要立法規，堅決打擊那些惡意欠薪的行為，確保農民工打工有機會，而且合法權益得到保障，要看到他們的身後是無數家庭的希望。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 後援實習記者：胡振華）

