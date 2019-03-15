李克強：从戰略長遠的高度看待中歐關係

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）3月15日上午，十三屆全國人大二次會議總理記者會於人民大會堂金色大廳舉行。國務院總理李克強在回答西班牙埃菲社記者關於中歐關係的問題時談到，中歐互為最大的貿易夥伴，雙方都應該以開放的心態看待對方，在合作當中妥善化解分歧，用相互尊重、相互理解、推動合作的心態去促進中歐關係健康穩定發展，讓中歐關係穩步前行。



西班牙埃菲社記者提問道，您認為，中美之間的貿易摩擦對中歐關係發展是機遇還是會帶來負面影響？您如何看今年的中歐關係？



李克強表示，中美貿易摩擦是中美雙邊的事情，我們不會利用第三方，更不會去損害第三方。中國和歐盟，一個是世界上最大的發展中國家，一個是世界上最大的發達國家聯盟。可以說，中歐都是世界多極化的重要一極，中歐關係的發展不僅有利於中歐，也有利於世界。



當然，中歐互為最大的貿易夥伴，我們之間有合作，也有摩擦，過去和現在都存在。但是，我們長期以來積累了化解分歧、摩擦的經驗，這些經驗我認為還應該繼續沿用，其中很重要的就是中歐之間應該增強互信。現在我們正在推進中歐投資談判，實際上是想讓雙向投資更加開放，這樣做讓雙方都受益，當然是要公平地受益。我覺得雙方都應該以開放的心態看待對方，在合作當中妥善化解分歧，讓中歐關係穩步前行。下個月，我要去歐盟總部和歐盟領導人共同舉行新一輪中歐領導人會晤。我希望通過本次會晤，雙方都從戰略的、長遠的高度看待中歐關係，都用相互尊重、相互理解、推動合作的心態去促進中歐關係健康穩定發展。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援實習記者：武毅 胡振華）

