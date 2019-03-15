徐國勇：凌友詩支持兩岸統一言論非常不恰當

徐國勇上午到桃園出席活動被問到台籍大陸政協委員凌友詩的言行，清楚表達“開罰50萬元”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月15日電（記者 黃文杰）“內政部長”徐國勇上午在桃園接受訪問表示，有關台籍大陸全國政協委員凌友詩日前支持兩岸統一言論，“內容非常不恰當”，違反相關規定，“內政部”確定開罰50萬元，至於是否註銷戶籍或“中華民國”護照？還要進一步確認再公布。



桃園北區水資源回收中心上午舉行二期擴廠工程動土典禮，民進黨桃園市長鄭文燦、“內政部長”徐國勇等人都出席，徐在活動開始前接受媒體採訪，針對台籍大陸政協委員凌友詩的言論與行為，徐國勇清楚表達“會開罰50萬元”(新台幣)。



台灣出生、17歲移居香港的凌友詩，擔任大陸全國政協第13屆委員，凌友詩11日在政協會議上發表談話，指中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，及她熱切期待祖國繁榮昌盛，與兩岸統一之日的到來，“高8度”音調支持兩岸統一的影片，在網路上流傳，引發爭議。



徐國勇說，“內政部”要罰50萬元，也說明凌是以“中華全國台灣同胞聯誼會”代表身分，出任中共政協第13屆全國委員會委員，適用於兩岸關係相關法令規定，



他說，你是台灣的人民，就必須遵守台灣的法律，違反台灣的法律，就按照台灣的法律來處理，這是很清楚的，如果去那邊講發表不利於“中華民國台灣”的言論，是不被允許，人民也不會認同，相關法令也有處罰條例。我們會依法處理。



“內政部”發出新聞稿指出，依照“台灣地區與大陸地區人民關係條例”（簡稱兩岸條例）規定，台灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。



另外，台灣包含台北市文山區忠順里長曾寧旖在內，有八名村里長赴陸任職，徐國勇也表示，會儘速檢討法令規定，調查違法屬實，也會依法處罰。