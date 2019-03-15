台中市國民黨主委交接　顏文正接任

國國民黨台中市黨部15日舉行主委交接，新主委顏文正(右)從原主委陳明振手中接下印信，國民黨副主席兼秘書長曾永權監交。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市黨部15日舉行新卸任主委交接典禮，新主委由前嘉義縣黨部主委顏文正接任，國民黨副主席兼秘書長曾永權親自監交，曾永權致詞時表示，國民黨要團結革新，才能邁向重返執政，2018年選舉感謝原主委陳明振運籌帷幄，成功讓台中綠地變藍天，展望這一年，台中市是2020大選最重要的重鎮，贏了台中就可以贏了全台灣。



新任國民黨台中市黨部主委顏文正，曾任國民黨嘉義縣黨部主委，去年受命派駐到台中輔選盧秀燕，盧當選台中市長後，也找顏文正進入台中市政府，擔任民政局專門委員。



原台中市黨部主委陳明振成功打贏台中市長選戰，順利讓國民黨在台中市議會守下議長、副議長，最近一次是台中市“立委”補選，成功輔選沈智慧當選，一連三戰都告捷，被譽為是台中藍營的福將。但因為母親年邁、妻子罹癌，陳明振以家庭因素請辭，大選在即，國民黨中央趕緊派任顏文正接棒。



出席國民黨台中市議會主委交接，黨中央除了曾永權監交，國民黨組發會主委李哲華也到場。地方人士包括台中市副市長楊瓊瓔、台中市議會副議長顏莉敏、國民黨中常委游家富、前“立委”郭榮振、蔡錦隆，台中市議員陳文政、黃健豪、羅廷瑋、黃仁、李麗華、賴義鍠、黃馨慧等人。