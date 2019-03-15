張亞中：愈來愈多台青赴陸　綠難再耍抗中

孫文學校總校長張亞中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）孫文學校今天舉辦太陽花運動五周年省思座談會，孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中在會中表示，在太陽花浪潮後，人民開始覺醒，會發現所謂太陽花、時代力量等等，就是以抗中來思考任何事情，而在那之後，大陸調整對台政策，愈來愈多的台青赴陸了，持續的經貿交流，民進黨也擋不住，在太陽花後，民進黨很難再用仇中、抗中來煽動人民情感了。



今天的座談會，由孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中主持，邀請前國民黨“立委”蔡正元、孫文學校北院院長林定芃、前國民黨文傳會前副主委毛嘉慶、以核養綠公投發起人黃士修、台北市青年聯合會秘書長陳建維等人出席與談。



座談會主要討論太陽花運動對台灣政治、經濟、社會、兩岸的全面影響，台灣社會對太陽花運動有無深切反思，國民黨在太陽花運動中犯下哪些錯誤？有檢討嗎？未來兩岸協議，含兩岸和平協議，在程序上應如何處理？台灣的代議民主何去何從，如何落實人民的直接民權及公共參與等等。



張亞中在會中表示，太陽花運動有其時代脈絡，因緣合在一起的結果，而長期因素就是馬英九執政八年，前幾年就是只經不政，讓兩岸仍存在敵對狀況，所謂的經濟輪子轉動很快，但政治輪子卻被鎖住，因此在2014年太陽花運動中就翻車了。



張亞中說，而太陽花運動對台灣的影響，在政治上，國民黨在2014年以及2016年的大選都大敗，江山丟掉了，證明國民黨是無能政黨。而到目前為止，這樣的形象沒有完全解除。在經濟上，太陽花運動是繼1996年李登輝的戒急用忍後，再一次將台灣面向全球的機會徹底斷裂。



張亞中認為，太陽花運動在兩岸關係上，是達到反中、仇中的最高潮，但民進黨從此想再玩太陽花運動玩不起來了，因為在這浪潮後，人民開始覺醒.，發現天天抗中是沒用的，而大陸也調整對台政策，讓更多台青赴陸，讓經貿交流持續，民進黨再也擋不住，因此，民進黨在太陽花以後，很難再用抗中、仇中再來煽動年輕人情感。