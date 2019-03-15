台海軍敦睦隊訪高雄港　副市長出面接待

海軍2019年敦睦遠航訓練支隊首站訪問高雄港。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄3月15日電（記者 高易伸）海軍2019年敦睦遠航訓練支隊首站靠泊高雄港，高雄市副市長洪東煒15日出席並登艦至文宣館剪綵、參觀。洪代表韓國瑜市長及高雄市民感謝海軍官兵長年來勞苦功高、保國衛民的辛苦，也感謝海軍每一次的敦睦遠航訓練都將首站機會留給高雄，讓民眾能藉此機會了解海軍的戰鬥力以及政府近年軍艦自造政策。



洪東煒表示，海軍在過去這幾年來，對高雄市的各項建設、各種災害的防疫和復原工作不遺餘力，尤其在本次敦睦遠航訓練，為了展示海軍實力，讓各界了解全民“國防”意識和力量，特別開放具有意義的參觀活動，期望這樣的活動能持續經營，持續給高雄市更多的機會，隨後致贈加菜金，勉勵辛勞。



海軍表示，這次海軍敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）及田單軍艦（成功級飛彈巡防艦）等三艘艇艦，即日起至4月1日執行環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等七大港口。這次特別於旗艦磐石軍艦設置文宣館，介紹先進科技、台灣精品、“國防”自主、人文藝術及觀光等發展成果，歡迎民眾踴躍參觀。