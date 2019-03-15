解決看病難、貴？李克強：今年將做這兩件事

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強3月15日上午在就“看病難、看病貴”問題回答記者提問，李克強表示，為解決看病難、看病貴的問題，今年我們還要做兩件這方面的事：一是把高血壓、糖尿病等慢性病患者的門診用藥，納入醫保，給予50%的報銷；二是要提高大病保險的起付線，提升大病保險的報銷標準。



李克強指出，看病確實是重要的民生問題，尤其大病是民生的痛點。看病貴看病難的問題，在我們國家的確存在。這幾年來，我們經過努力，不僅建立了向全民提供基本醫療保障的制度，而且在此基礎上，由政府和居民共擔，購買大病保險，建立了大病保險的機制，這是可以緩解大病患者特別是困難群眾負擔的一個重要舉措，在世界上也應該是一個創舉。



李克強說，去年我們就聽到許多關於抗癌藥貴的呼聲，我們通過減稅等多種辦法，讓17種抗癌藥降價50%以上，而且納入醫保，這讓癌症患者特別是困難群眾大大減輕了負擔。這方面的事情，我們能做的都應該去做。今年我們還要做兩件這方面的事，並且要盡力。一是把高血壓、糖尿病等慢性病患者的門診用藥，納入醫保，給予50%的報銷，這將惠及我國4億高血壓、糖尿病患者。“我到基層去調研，有一些人告訴我，他們得了這類慢性病，每天都不能斷藥，負擔很重，有的把養老金相當一部分用來買藥，我們要努力解決這方面的問題。”



二是要提高大病保險的起付線，提升大病保險的報銷標準。李克強指出，現在近14億人都進入大病保險了，要讓更多的人、上千萬的人能夠直接受益，因為我們這個大病保險是有倍數效應的。要看到，我們的醫保雖然覆蓋全民，但是水平不高，尤其是農民人均年收入不到1.5萬元，遇到大病靠自己扛是很難的。所以政府和社會要共同出力，緩解這個民生之痛。沒有健康就沒有幸福。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：海涵 後援實習記者：胡振華）

