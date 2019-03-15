台籍凌友詩任中共政協委員　蔡政府罰50萬

凌友詩。（中評社 資料照） 中評社台北3月15日電／針對台籍中國全國政協委員凌友詩日前發表支持“中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”及支持“兩岸統一”，“內政部”今天發布新聞稿表示，此舉已違反“台灣地區與大陸地區人民關係條例”不得擔任中共黨政軍職務的規定，且凌友詩公開發表統戰言論極其不當，決議處法定最高額新台幣50萬元罰鍰。



凌友詩11日在中共政協全國委員會第2次會議第4次全體會議中發表支持兩岸統一。凌友詩出生於台灣高雄、16歲移居香港，後在香港大學取得政治哲學博士學位。她曾擔任香港特區政府中央政策組高級研究主任，現在是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員。



“內政部”指出，依據中共“中國人民政治協商會議”（簡稱中共政協）網站刊登的委員名單顯示，凌友詩是以人民團體“中華全國台灣同胞聯誼會”代表身分，出任中共政協第13屆全國委員會委員，且在3月11日全國委員會第2次會議第4次全體會議中發表演說，違反兩岸條例事證明確。



“內政部”表示，依照“台灣地區與大陸地區人民關係條例”（簡稱兩岸條例）規定，台灣地區人民不得擔任經陸委會公告禁止的大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或其成員，違者處10萬元以上50萬元以下罰鍰。



經“內政部”查證，凌友詩目前仍保有“中華民國”戶籍及國籍，適用兩岸條例規定。



“內政部”指出，考量凌友詩所任職務屬中共全國性政治機關，在大陸地區具高度影響力，且其在中共政協第13屆全國委員會第2次會議第4次全體會議公開發表配合中共統戰言論，極其不當，故處以法定最高額50萬元罰鍰。



