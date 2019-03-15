李克強：繼續保持中國對外開放熱土的溫度

國務院總理李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強在今天上午就對外開飯回答提問時表示，對外開放是中國的基本國策，中國會繼續聽取各方面的意見，繼續保持對外開放熱土的溫度。剛剛通過的外商投資法用法律手段保護外商投資，吸引外商投資。今年對外開放的舉措會不斷地推、繼續地推。



記者:總理您好。去年以來，中國政府多次表示，中國將越來越開放。但有些評論認為，中方“口惠而實不至”，缺乏實際行動。今天外商投資法已經全國人大表決通過，也有輿論表示擔心或質疑，認為這部法律的特別加速通過，大部分只是對美國壓力的回應，而且部分法律條款的模糊性也給了中國政府靈活掌握的空間，降低了投資者對實際效力的期望。請問李總理，您對此有何回應？中國政府將推出哪些具體、可落實的政策呢？謝謝。



李克強:對外開放是中國的基本國策，讓中國人民普遍受惠，也有利於世界，我們何樂而不為？開放的措施說出去了，當然要兌現。像去年，我們一些重大基礎產業放開外資投入的股比，有很多重大項目落地了。我們去年利用外資，仍然是世界上發展中國家中最多的。中國會繼續聽取各方面的意見，繼續保持對外開放熱土的溫度。



剛才閉幕的十三屆全國人大二次會議通過了外商投資法，這個法是要用法律的手段更好保護外商投資，吸引外商投資。這個法律也可以說是規範政府行為的，要政府依法行政，而且政府要根據這個法律的精神出台一系列法規、文件，保護外商權益，比如信息投訴機制如何公開、透明、有效。這是我們下一步要做的很重要的事情，會推出一系列有關法規和文件，讓外商投資法順利實施。



我們要實行准入前國民待遇和負面清單制度，而且要推出新的負面清單。這個新推出的負面清單會做減法，而且以後還要逐步做減法，也就是說非禁准入的範圍會越來越大。還要加強對知識產權的保護，將修改《知識產權法》，對侵權行為引入懲罰性的賠償機制，發現一起就要處理一起，而且要讓侵犯知識產權的行為無處可遁。當然，我們也希望外國政府公正地看待中國企業和國外企業雙方自願的合作。總之，今年對外開放的舉措我們會不斷地推、繼續地推。我多次講過，中國的開放舉措，往往不是一攬子推出來的，每年甚至每個季度都在出，但回過頭來看，積累起來就會帶來想象不到的巨大變化。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 后援實習記者：馮帆）