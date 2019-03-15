柯文哲：如果兩岸要分敵我　怎處理下去啊？

柯文哲接受黃暐瀚訪問。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北3月15日電／無黨籍台北市長柯文哲今天上午接受廣播節目訪問時表示，兩岸一家親是表示一個態度說“我友善，沒有要對幹”，他不贊成一直拉高情勢。像是2017去參加雙城論壇，台商都說蔡英文上來讓他們很擔心，到底要怎麼搞？政府是讓人民安心，不是擔心。



他說，不是說要統一還是幹什麼，但“每天弄人家是要幹嘛？擺出那個火拼態度，你想幹嘛？”而兩岸一家親是“hi、how are you”而已。



柯文哲上午接受接受“pop撞新聞”專訪，被問到“兩岸一家親”議題時說，他在這個議題上跟民進黨意見不一樣，“陸配38萬人、台灣人去大陸工作求學200萬人、台灣去年對大陸出超850億美金、1949年還有200萬外省人來台灣，如果你還要分敵我，怎麼處理下去啊？”



柯文哲表示，兩岸一家親是表示一個態度說“我友善，沒有要對幹”，但轉過頭經濟、“國防”還是要處理，但他的確不贊成一直拉高情勢。像是2017去參加雙城論壇，台商都說蔡英文上來讓他們很擔心，到底要怎麼搞？政府是讓人民安心，不是擔心。



談到“國防”的問題，柯文哲表示，從美國角度來看，大陸對台灣最可能是“斬首戰術”，只要能快速解決，會引誘大陸對台灣動手，所以美國認為台灣前面1、2天要撐住；也就是說，如果對手是斬首戰術，那我們的反斬首戰術就該是第一順位。