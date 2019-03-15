女兒質詢老爸沒問完　蘇貞昌：回家再談

綠委蘇巧慧質詢爸爸蘇貞昌，略顯緊張。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）女兒質詢爸爸的畫面終於登場！蘇貞昌接下“行政院長”位置後，外界就詢問民進黨“立委”蘇巧慧質詢爸爸會不會很尷尬，今天這樣的畫面終於出現。



面對大女兒蘇巧慧略顯緊張的質詢，蘇貞昌則是一開始就面帶笑容稱“巧慧委員”。最後，蘇巧慧還說，還有很多問題可以問，但因時間到了。蘇貞昌則笑說，那我們就回家再談！“立法院長”蘇嘉全也說，質詢時間到了，請蘇院長與蘇委員回家再談。



蘇貞昌在質詢結束後，也笑著走到台下問候蘇巧慧，並提到他剛有一個問題要回答什麼，兩人簡短交談之後，就分開走出議場。



蘇巧慧上台質詢一開始說，請蘇院長上台，蘇貞昌笑著上台也說，巧慧委員好。



蘇巧慧質詢說，1996年你當選第三屆“立委”，你站在這裡質詢，2007年你當“行政院長”站到對面去，2006年她當選“立委”，當時質詢林全院長時就說，“我爸爸曾經站在對面過，我沒想到院長你今天站在這裡，人生劇本不能偷看，你應該也沒有想到今天場景”。



蘇貞昌答覆說，非常感謝台灣這個國家、這塊土地培育我們，面對蘇巧慧委員的質詢，雖然戒慎努力，但是非常感謝國家、人民與你的選民支持，“我是地表最幸運的老爸，可以最近距離看到自己的女兒，在“國會”的表現，謝天謝地”。



蘇巧慧仍是非常嚴肅說，她站在這裡是“立法委員”，不管你、我都有民眾的支持、信任，我們心情都一樣，就是為台灣這塊土地，讓下一輩、孫子輩更安全、自信長大，當一個堂堂正正的台灣人，與起說是質詢，不如說是世代對話。



質詢到最後，蘇巧慧也說，她發現其實還很多問題可以問，但是時間已經到了。蘇貞昌則笑說，那我們就回家再談，但蘇巧慧表情嚴肅並未回答。她說，她對政府充滿期許，希望院長繼續加油，蘇貞昌也說，他一定會努力。



主席、“立法院長”蘇嘉全則說，那就請蘇院長跟蘇委員回家再談。