李克強談共享經濟：不能不管也不能管死

國務院總理李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強在今天上午就共享經濟回答提問時表示，對於共享經濟等新業態、新模式，不能簡單任性，要麼不管，要麼管死。中國政府一直採用包容審慎的原則。



記者：總理您好。您一直在強調要大力發展“互聯網＋”，發展共享經濟，但是去年發生了一連串的負面事件。您對此怎麼看？下一步政府對規範發展共享經濟有什麼新的舉措？謝謝。



李克強：“互聯網＋”、共享經濟，也可以說是平台經濟。它作為新事物，和任何新事物一樣，在發展中總會有利有弊。但是總的看，它帶動了就業，方便了群眾，而且推動了相關產業的發展。像電商、快遞、移動支付等，大家都有感受，眾人做事，集眾智集眾力，眾人共享。



對於這種新業態、新模式，不能簡單任性，要麼不管，要麼管死。所以我們這幾年一直採用的是包容審慎的原則。包容就是對新的事物，我們已知遠遠小於未知，要允許它發展，對發展中出現的問題加以糾正。所謂審慎監管，就是要劃出安全的底線，也不允許打著“互聯網＋”、共享經濟的招牌搞招搖撞騙。要給創業者提供一個能夠成長的空間，給企業一個發展新動能的環境。在這個過程中，我們需要的是公平的准入、公正的監管。新事物在市場力量推動過程中，它本身要靠市場，要在市場競爭中優勝劣汰，政府也要進行公平公正監管。愉快和煩惱總是在成長當中相伴隨，我們要做的就是引導他們健康成長。

