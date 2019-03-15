桃園千人勞工裁員爆不完　藍軍怒轟綠執政

對於桃園勞工遭資遣案頻傳，吳志揚從“立院”表達關切。（照片：吳志揚辦公室提供） 中評社桃園3月15日電（記者 黃文杰）桃園大量勞工失業“連環爆”。知名大廠裁員資遣人數一件比一件高，最新是中華映管裁員2500人，讓人觸目驚心，包括中國國民黨“立委”吳志揚、桃園市議會黨團上午接力，在“立院”國是論壇及地方議會黨團記者會，怒轟民進黨執政無能，勞動檢查不能單方面聽廠商說法，不然就看到“勞動部”被打臉。



吳志揚上午在“立法院”國是論壇發言指出1月迄今，桃園持續發生大量勞工失業的問題，像茂迪桃園廠資遣588人、嘉聯益觀音廠資遣434人、潤泰楊梅廠預計4月歇業資遣303人，已深深衝擊在地勞工之生計。沒料到，近日更傳出華映將有面板業史上最大量的解僱案，預計龍潭、楊梅廠將在5月裁員2500人，已明顯打臉“勞動部”先前的背書。



吳志揚說，去年12月，“勞動部”便曾督導地方勞動局查訪華映，不到一天，華映便對外無預警大量停工，影響數千人。對此，“勞動部”還曾在“立法院”提出報告，聲稱華映只是一時遇到原物料及生產線問題，“勞動部長”許銘春面對質詢，更親口回答，龍潭跟楊梅廠應該沒有第二波、第三波的裁員。



吳志揚憤慨指出，如今華映確定大量裁員2500名員工，證明“勞動部”替華映聲稱的生產線問題，根本就是在胡扯，而許銘春曾保證的沒有裁員，更是慘遭打臉，他要求：第一，對遭資遣的多名員工，他們的法律權益上，不准發生任何受損情事。第二，對多名遭解雇的桃園勞工，政府要積極運用就業獎勵、就業補助等各項促進措施，協助失業勞工再就業。第三，勞工們如符合失業給付請領條件，更該主動協助辦理，以維護失業員工權益，勞動檢查必須深入探查，不要廠商“說什麼就信什麼”，要進入狀況。