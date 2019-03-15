回鍋藍委逼問回鍋院長　蘇貞昌氣勢遭壓制

蘇貞昌（右）備詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”蘇貞昌15日上午在“立法院”備詢，中國國民黨“立委”沈智慧就酒駕等議題提出質詢，過程中蘇面對沈的提問都不正面回應，讓沈一度不耐地說，院長，這些標準答案她都同意，她是回鍋“立委”、蘇是回鍋院長，我們簡答好了，她呼籲“政院”2個禮拜內送法案，並逕付二讀加速立法，你樂觀其成嗎？蘇回應，我們樂觀其成。整場質詢，蘇貞昌的氣勢都受到沈智慧壓制。



時任國民黨“立委”的盧秀燕為了展現破釜沈舟追求台中市長勝選的決心，在去年11月請辭“立委”專心打選戰，而去年12月台中市“立委”補選中，代表國民黨的沈智慧擊敗代表民進黨的王義川，由於沈智慧也曾在1990至2008年擔任“立委”，沈智慧成了回鍋“立委”



沈智慧一開始問道，“行政院”對酒駕立法的立場？蘇貞昌則打太極說，我們正在做修法草案的最後定奪，會盡快審查，通過院會後一定快快送到“立法院”。沈則不滿意地說，你這是標準答案，這她同意，她希望“政院”能儘快送出法案。當蘇再度打太極說，“法務部”送草案到“行政院”後，主政的政委會審酌情況，送到院會通過就會送到“立法院”。



對此，沈智慧不耐地對蘇貞昌說，她是回鍋“立委”、蘇是回鍋院長，我們簡答好了，她呼籲“政院”2個禮拜內送法案，並逕付二讀加速立法，這樣你樂觀其成嗎？蘇貞昌這才具體回應，我們樂觀其成。整場質詢回鍋院長蘇貞昌的氣勢，都受回鍋“立委”沈智慧壓制。