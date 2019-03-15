波音：52架／月生產計劃暫不變

中評社北京3月15日電／波音公司稱，已暫停交付737 MAX飛機。此前，在五個月內兩起致命墜機事故後，全球航空監管機構紛紛下令該機型停飛。



據《華爾街日報》3月15日報道，波音發言人稱，該公司沒有對每月生產52架737 MAX飛機的計劃作出任何改變，但表示該公司將繼續完成生產決定。該發言人稱，波音將繼續生產737 MAX飛機，同時評估在全球限制的情況下，航空公司運力限制可能如何影響該公司的生產系統。據知情人士稱，波音面臨的限制包括飛機在華盛頓州倫頓工廠製造完畢後應該停放在哪的問題。



另據俄羅斯衛星通訊社3月15日也報道，波音公司代表表示，儘管在埃塞俄比亞737 MAX型客機墜毀後暫停了該型號飛機的交付，但仍在繼續進行生產線裝配。



他稱：“波音因臨時暫停使用而停止交付737 MAX型飛機。我公司在繼續建造這些飛機，正在評估情況，（其可能會）對生產能力進行調整。”



根據飛機交付數量，波音是全球第一大飛機製造商。



波音公司此前發表聲明，稱對737 MAX型飛機的安全性有充分信心。儘管如此，公司仍建議美國聯邦航空管理局停止該型號所有飛機的飛行。該局同日發布該型飛機禁飛令。美國聯邦航空管理局指出，印尼和埃塞俄比亞波音737 MAX空難事故有“某些相似性”。



（澎湃國際）