英國決定延遲“脫歐”　僵局難破前景不明

中評社香港3月15日電／在接連否決“脫歐”協議修改版和“無協議脫歐”後，英國議會下院14日投票決定推遲“脫歐”。



新華社“國際觀察”文章說，輿論認為，推遲“脫歐”有利於尋求打破目前僵局的辦法，但同時也可能給英國帶來更多政治風險。“脫歐”兜兜轉轉近三年，似乎又回到原點，結局如何仍是一團迷霧。



能否推遲取決於歐盟



當天，英國議會下院經過辯論，最終以壓倒多數通過了一份政府動議。根據該動議，若議會下院在本月20日前能通過“脫歐”協議，英國政府將與歐盟協商，尋求將“脫歐”最終期限由本月29日推遲至6月30日；如果不能通過，英國政府將與歐盟協商推遲“脫歐”事宜，但“脫歐”最終期限將取決於歐盟的決定。



英國首相特雷莎·梅在投票前警告，若第二種情況出現，“脫歐”被推遲的時間可能“遠超三個月”。



14日，在表決政府動議前，英國議會下院高票否決了一項要求舉行第二次“脫歐”全民公投的修正案。當日投票中，工黨以“時機不成熟”為由呼籲該黨議員在投票中棄權，認為目前不是談論“二次公投”的最佳時機，重點應是如何推遲“脫歐”。



能否推遲“脫歐”取決於歐盟的態度。歐盟委員會在投票前表示，對英國推遲“脫歐”持“開放態度”，但同時強調如果英國向歐盟要求推

遲“脫歐”，就需說明推遲的目的與意義何在。



此前，媒體披露的一份歐盟內部備忘錄顯示，歐盟更支持“短期推遲”，一些成員國認為推遲“脫歐”只在三種情況下才有意義：“脫歐”協議最終獲批、準備“無協議脫歐”、英國舉行大選或再次公投。



歐盟委員會一名發言人在投票結果公布後強調，推遲“脫歐”需得到歐盟所有成員國一致同意。歐洲理事會主席圖斯克建議歐盟其他27國要對“長脫歐”持開放態度，並對英國施壓，迫使其找到打破國內僵局的辦法。