馬德里華人經商環境惡化　中使館約見警方　

中評社北京3月15日電／據西班牙《歐華報》微信公眾號消息，馬德里Usera地區是中國僑胞聚集區，也是華商經商聚集地，近期連續發生店鋪被盜被搶，為了維護華僑華人正常經商環境，保障華僑華人生命財產安全，3月13日，中國駐西使館與僑界代表約見了馬德里Usera警察局長，就華人經商環境惡化，要求警方加強治安管理等問題舉行會談。出席會談的中國駐西班牙警務聯絡官王全淳、領事蔡洋，西班牙青田同鄉會秘書長朱曉海、警察局局長Antonio M.Ballesteros Macías等。



中西雙方通過充分的溝通和交換意見，達成以下幾點共識：



1. 與Usera警察局建立一個溝通橋梁，日後方便溝通，以後每季度和警察局聯繫一次，雙邊通報了解情況。



2. 中國僑民遭遇任何案件，都要及時報案，做到警民合作。報案可以幫助警察提供線索，提高破案率。僑胞可以把一些嫌疑人的圖片或視頻發給警察，協助破案。



3. 華人盡可能不要在車內存放貴重物品，不讓竊賊有機可趁。單獨行走時，盡量走人多的街道，時刻關注周圍的情況。出行盡量不要攜帶過多現金。



Usera警察局局長通報說，今年1月、2月確實偷竊案件增多，但是汽車被砸玻璃偷盜的報案率明顯降低，希望中國僑民無論遭遇什麼形式的偷盜或搶劫，一定要及時去警局報案！



僑界代表向警方反映了近期有一些Usera僑胞發現很多小偷，有的去店內偷東西，有些商家有拍下視頻。警方希望通過華文媒體平台，公示廣大僑胞，警方正在搜集近期的嫌疑人圖像、視頻或照片，希望中國僑民行動起來，手上有類似資料的，務必提供給警方，幫助警方盡早鎖定犯罪嫌疑人。



Antonio M.Ballesteros Macías局長表示，近期會特別注意華人聚集區，白天會增加警力去地鐵口附近等區域巡查。



從2019年初至今，西班牙全國各地連續發生華人店鋪被搶被盜的惡性案件，歹徒不是持刀就是持槍作案，十分猖狂。長期以來，安全問題，一直困擾著廣大華商。而西班牙犯罪嫌疑人日益年輕化也猶如社會的一個毒瘤，需要“動刀診治”了。



（中國僑網）