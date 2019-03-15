李克強：高度重视歡迎港澳台投資！

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）今天上午的總理答中外記者會上，國務院總理李克強在回答港澳台地區投資相關問題時表示，港澳到內地的投資占我們利用境外投資的70%，中央政府歷來高度重視港澳台的投資，將會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用，同時歡迎有更多的港澳台投資。



香港記者提問道，我的問題是有關外商投資法，但是角度不太一樣。因為我們特別關注到外商投資法當中並沒有涉及到港澳台的投資，我想這會讓港澳台各界有些不太理解。另外，我也仔細聽了您剛剛關於對外開放的表述，其中也沒有談到港澳台，這會不會表明中央政府對待港澳台的投資政策上面會有一些調整呢？



李克強總理強調，香港和澳門是中華人民共和國的特別行政區，海峽兩岸同屬一個中國，我們歷來高度重視港澳台的投資，港澳到內地的投資占我們利用境外投資的70%，能不重視嗎？我們會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用。我剛才對台灣記者也說了，我們會為台胞來大陸投資興業創造優惠的條件。



我這裡要明確，港澳台投資是可以參照、或者比照適用剛剛通過的外商投資法，而且我們長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用，不僅不會影響，而且會有利於吸引港澳台的投資。國務院在制定有關法規或者有關政策性文件的過程中，會認真聽取港澳台同胞的意見，切實保護好他們的合法權益，也歡迎有更多的港澳台投資。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援實習記者：武毅 胡振華）

