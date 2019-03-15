如何振興國內消費　李克強舉三例

國務院總理李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強3月15日上午在就“如何進一步提振國內消費”問題回答記者提問，李克強表示，消費和民生可以說是一個硬幣的兩面，我們需要合理的投資規模和消費增長。



李克強表示，的確一段時間以來，我國的消費出現了增速放緩的趨勢。消費和民生可以說是一個硬幣的兩面，我們需要合理的投資規模和消費增長。當然消費需要有收入支撐，但同時也要看到，我們的消費當中確實還存在著不少堵點和障礙，應該去解決。這樣有利於消費，也有利於改善民生。



他說，比如，這幾年公路運輸和出行不斷增加，政府工作報告提出，兩年內要基本取消省界高速公路收費站，大家都很贊成。這樣做有利於解決擁堵問題，也有利於相關產業發展。這個目標我們要確保完成，同時我們要求有關部門力爭提前實現。



“又比如，網絡的提速降費，這幾年我們連續在推進，這有利於消費者，也有利於產業的發展。今年要在過去的基礎上再降費20%。我讓有關方面測算，他們預計要讓利1800億給消費者。還要求他們必須做到可以攜號轉網，這樣可以倒逼清理那些不明不白的套餐，讓我們的企業改善服務，也促進產業本身提質升級。”



李克強說，再比如，我們今年要再降低一般工商業電價10%，這不僅讓工業企業受惠，商業企業也同樣受益。現在電商有上千萬家，6億多消費用戶，電商是24小時營業的，我去看過，他們說計算機耗電的費用壓力不小，降低電價就可以讓利給消費者，也可以促進產業發展，這是一舉多得的事情。其實，消費當中還有很多制度性的堵點應當消除，或者說減少，這可以激發消費的潛力、市場的活力、社會的創造力。我們有關方面要眼中有活，做明白人、辦貼心事。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：海涵 後援實習記者：馮帆）