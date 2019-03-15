失事波音客機黑匣子運抵法國進行數據分析　

中評社北京3月15日電／據法國媒體14日報道，法國民航安全調查分析局已經收到埃塞俄比亞航空公司失事客機的黑匣子，即將對其中的數據進行分析。



據法新社報道，法國民航安全調查分析局表示將於15日開始著手修復並下載這兩只黑匣子—飛行數據記錄器和駕駛艙語音記錄器中的數據並展開分析。



本月10日，埃塞航空公司一架波音737－8客機（屬於737 MAX系列）發生墜機事故。這是繼去年10月印度尼西亞獅子航空公司空難事故之後，該型號飛機發生的第二起空難。



11日，失事飛機的兩只黑匣子被找到，其中一只部分損壞。據法國商業調頻電視台（BFMTV）報道，埃塞航空發言人稱他們缺乏技術手段對黑匣子進行分析，但拒絕將黑匣子送往波音飛機原產地美國。埃塞政府13日向法國民航安全調查分析局提出分析請求。



空難事件中，黑匣子通常包含關鍵線索，航空專家們認為黑匣子中的數據能幫助還原90%空難的發生過程。



此次空難發生後，埃塞航空公司等多國航空公司紛紛對波音737 MAX系列飛機採取停飛等限制性措施。美國聯邦航空局13日也暫時停飛了美國所有波音737 MAX型號飛機，並暫時禁止該型號系列飛機在美國領土上運行。法國民航總局12日宣布，法國航空公司的機隊中沒有波音737 MAX機型，但鑒於其他國家相關做法，決定禁止波音737 MAX系列客機在法國機場起降或飛越領空。



（新華網）