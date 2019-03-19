劉必榮分析中梵關係　建交看兩因素

劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）意大利宣布加入一帶一路，會不會影響到中梵關係？台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，意大利落實加入一帶一路還需克服幾個問題，意大利應不具有對梵蒂岡的外交影響力，中梵關係要更進一步，中國先要解決內部問題，另外就是台灣挑釁大陸，提供促成中梵建交的急迫性。



劉必榮說，中梵關係要更進一步建交要看兩個因素，第一個是中國大陸內部宗教政策的問題；第二個則是台灣獨派聲浪起來，挑釁了中國大陸，提供了促成中梵建交的急迫性。理論上目前是沒有急迫性，如果台灣沒有給大陸急迫性的話，中梵建交就不是非要立刻處理的問題。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士。研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教東吳大學政治學系，現為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問時表示，意大利目前是聯盟黨與五星運動組成的聯合政府，是非常民粹、不按牌理出牌的政府。宣布加入一帶一路對意大利來說，是認為不管是東西賣到中國大陸，還是中國投資進入意大利，都能把意大利經濟帶起來，且意大利是G7中第一個宣布加入一帶一路的國家，中國勢必會犒賞意大利更多東西。



劉必榮說，意大利加入一帶一路，可讓中國原本在希臘的影響力，更加深入地中海。但意大利聯盟黨較保守，對加入一帶一路的熱度與五星運動並不一致，再加上美國強烈反對，勢必會與意大利內部親美政治勢力共同阻饒。



劉必榮表示，但美國總統特朗普會怎麼處理中美貿易戰，大家都沒把握，所以中國在意大利必定要得分，雖現在意大利政府提到國家安全等問題，但這些都只是場面話，實際上意大利就是希望與中國建立關係。



被問到意大利加入一帶一路，會不會對中梵關係產生影響力？劉必榮分析，梵蒂岡只是在意大利的國中之國，有自己的一套制度，意大利應不具有對梵蒂岡的外交影響力，否則意大利在1970年與中國建交時，梵蒂岡也應該會與中國大陸建交，但事實上並沒有。



劉必榮認為，台灣今年是2020選舉最熱、比較危險的一年，比較難掌握的則是民粹、網民、酸民等，目前為止北京還能控制得住。