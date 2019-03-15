李克強：服務實體經濟是金融的天職

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）今日上午，在人民大會堂金色大廳，國務院總理李克強在回答光明日報記者關於金融與實體經濟的問題時指出，服務實體經濟是金融的天職。對於企業融資難融資貴的問題，今年將多策並舉、多管齊下，讓小微企業融資成本在去年的基礎上再降低1個百分點，引導金融機構改善內部管理機制，為民營企業、小微企業降低融資成本、減少不合理的費用出力。



記者向總理問道，去年以來，央行幾次降准，降低了金融機構的成本，但是企業依然反映融資難融資貴，政策實惠看得見摸不著。在促進金融服務實體經濟方面，政府將採取哪些舉措？



李克強總理表示，服務實體經濟，這是金融的天職，但是我們確實面臨著實體經濟，特別是民營經濟、小微企業融資難融資貴的問題。去年我們採取了一系列措施，遏制了融資難融資貴上升的勢頭。我們四次降准，其目的還是通過降低金融機構本身的成本，促進這些資金流向民營經濟和小微企業。今年我們要抓住融資難融資貴這個制約經濟發展、市場活力的“卡脖子”問題，多策並舉、多管齊下，讓小微企業融資成本在去年的基礎上再降低1個百分點。



我們對外開放是自主的抉擇，而且我們要引入競爭中性的原則，也就是對所有外資企業一視同仁的對待，同樣，對中國國內各類所有制企業都應該一視同仁。現在在貸款問題上，的確需要清除一些障礙，引導金融機構改善內部管理機制，多跑民營企業、小微企業，為他們降低融資成本、減少不合理的費用出力。小微活，經濟才活，就業才多。



當然，我們也時刻注意防範金融風險。對於那些不具備生存條件的“僵屍”企業，不會給他們新的貸款，對違法違規的所謂金融行為，該制止的制止，該打擊的打擊。我們完全可以守住不發生系統性金融風險的底線，加強金融服務和防範金融風險是相輔相成的。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援實習記者：武毅 胡振華）

