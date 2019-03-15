加快推進5G應用　賦能經濟高質量發展　

中評社北京3月15日電／2019年是5G預商用元年，5G也成為今年兩會熱點話題之一。中國信息通信研究院日前發布的《5G產業經濟貢獻》預計，2020年至2025年期間，我國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元，直接創造的經濟增加值達3.3萬億元。參加兩會的多位代表委員表示，5G可以大大提升工業互聯網的智能化水平，為工業互聯網的實時控制和預警等提供技術保障。同時，要推廣5G在更多商用場景應用。



促進產業高度融合



全國人大代表、中國移動上海公司董事長陳力指出，5G時代是一個萬物互聯的時代，是未知大於已知的時代，5G是釋放數字經濟潛能的重要突破口，將為跨領域、全方位、多層次的產業深度融合提供堅強支撐，帶動全社會產生新的生態能力。



全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇介紹，5G網絡已經在我國25個省市試點，5G商用將為眾多垂直行業帶來發展機遇，是我國走高質量發展之路、老百姓追求美好生活的重要抓手，從某種意義上講，是很重要的生產關係。



中國信通院報告指出，從間接貢獻看，5G與雲計算、大數據、人工智能等技術深度融合，將支撐傳統產業研發設計、生產製造、管理服務等生產流程的全面深刻變革，助力傳統產業優化結構、提質增效。預計2020年至2025年期間，我國5G商用間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元。



在5G應用的各垂直行業中，張雲勇表示看好“工業互聯網”的應用，政策因素、市場因素、技術因素三位一體，使其形成產業集群。全國人大代表、中國信通院院長劉多認為，5G將為製造業轉型升級賦能的部署提供很大幫助。工業互聯網有三大體系：網絡是基礎、平台是核心、安全是保障。5G的“大連接”特質可以大大提升工業互聯網的智能化水平，為工業互聯網的實時控制和預警等提供技術保障。



張雲勇指出，在提速降費持續推進、4G投資成本還未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因素的影響下，5G網絡建設及運營的成本十分高昂，運營商資金壓力很大。因此，建議加大5G網絡共建共享力度，盡量避免網絡基礎設施的重複建設，節約網絡整體投資，緩解5G網絡建設將面臨的巨額資金壓力。此外，國家應在政策引導、資金扶持、稅收優惠等方面對運營商予以支持，以降低運營商的資金壓力。