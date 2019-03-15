馬杜羅下令開展軍事演習：保衛國家供電供水

中評社北京3月15日電／委內瑞拉新聞和通信部長羅德里格斯13日宣布除了少量變電站遭到破壞外，全國電力已經“百分之百恢復”，全國14日恢復上班。在持續了一周的全國大停電中，缺電、缺水以及持續40攝氏度的高溫幾乎把委內瑞拉帶到崩潰的邊緣。委內瑞拉政府稱停電是美國精心策劃的“電磁和網絡攻擊”的結果，而委反對派領導人瓜伊多和美國官員則稱原因是“委政府多年來對電力系統的管理不善”，並借機煽動民眾推翻馬杜羅政府。對此，馬杜羅13日下令國防部長發出軍事動員令，委軍隊將於16日展開新一輪軍事演習，重點是“保護電力和供水系統”。



馬杜羅13日已經下令國防部長帕德里諾發出軍事動員令，將於16日開始展開新一輪軍事演習。委內瑞拉國家通訊社稱，本次演習的目的是在持續數日斷電背景下保衛國家供電和供水系統。委軍隊這次演習將在全國所有114個變電站完成部署，同時軍隊將聯合民兵保護飲用水供應系統。



不過，一波未平，一波又起。路透社14日稱，委內瑞拉東部一個石油化工廠的兩個儲油罐周三發生了爆炸。該石化廠屬於委內瑞拉國家石油公司。報道稱，自從大停電以來，委國家石油公司生產和港口石油運輸完全停頓，石油出口暫停。目前，委內瑞拉原油產量已降至上世紀40年代以來最低水平。在12日委內瑞拉一些港口來電後，石油出口剛恢復。對於儲油罐爆炸事件，委國家石油公司總裁馬略爾表示，這是馬杜羅總統的政治對手進行的“恐怖主義入侵”。“他們陰謀炸毀了兩個儲油罐，影響了石油生產。叛徒！”與此同時，委內瑞拉通往哥倫比亞的輸油管13日在哥委邊境地區發生爆炸，哥國有石油公司稱，這是今年第11次襲擊事件。



（環球網）