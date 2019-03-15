李克強：中日韓自貿區建設對三方都有好處

李克強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）國務院總理李克強在今天上午就中日韓領導人會議回答提問時表示，在當前世界貿易保護主義抬頭的大背景下，推動中日韓自貿區建設，達成一個全面、高水平、互惠的協定，對三方都有好處。雖然現在日本和韓國都對中國有比較大的貿易順差，但是我們還是願意進行平等的競爭，讓消費者有更多選擇。



日本記者：李克強總理您好。我們知道，中國是今年中日韓領導人會議的主席國，您認為本次會議將重點討論哪些問題？當前，在世界範圍內貿易保護主義抬頭的背景下，我覺得中日韓自貿區（FTA）也將成為今年會議主題。您認為中日韓FTA什麼時候能夠簽署？另外，對中方而言區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）和中日韓FTA哪一個是優先考慮的選項？謝謝。



李克強：今年是中日韓領導人會議機制20周年，中方擔任主席國，我們會和日方、韓方共同商討會議的議題。應該說，記者朋友剛才問得還是很敏銳的。我認為，議題中應當包括推動中日韓自貿區建設，特別是在當前世界貿易保護主義抬頭的大背景下，推動中日韓自貿區建設，達成一個全面、高水平、互惠的協定，對三方都有好處。雖然現在日本和韓國都對中國有比較大的貿易順差，但是我們還是願意進行平等的競爭，讓消費者有更多選擇。我相信，在這個過程中會實現優勢互補，各方得益。至於說中日韓自貿區和RCEP哪一個先達成，我想那要看我們各方所做的努力了。不管是哪一個協議能夠先達成，中方都樂見其成。



因為是最後一個問題了，我還想再說一下，中國不僅重視和東北亞國家的關係，比如剛才我回答了韓國記者的提問，表示中國作為負責任大國，會繼續在推進半島無核化當中發揮建設性作用。我們還重視和東南亞、和所有周邊國家的合作。我們希望有一個穩定的周邊環境，親誠惠容。而且我們也願意把“一帶一路”倡議和有關國家的發展戰略相對接。中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移做地區和世界和平與發展的維護者、貢獻者。謝謝各位。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：秦正陽 后援實習記者：胡振華）