印巴會談：建立邊境朝聖走廊

中評社北京3月15日電／印度和巴基斯坦14日在阿塔裡－瓦格赫邊境地區印方一側的阿塔裡舉行會談，討論建立格爾達布爾走廊以方便錫克教徒朝聖的問題。這是最近印巴關係趨緊以來雙方舉行的首次會談。



兩國代表團舉行會談後發表聯合聲明說，會談是在“親切的氣氛”中進行的，雙方就格爾達布爾走廊項目的各個方面進行了詳細和富有建設性的討論，同意盡快落實這一項目。格爾達布爾走廊將把巴基斯坦格爾達布爾鎮的錫克教神廟與印度旁遮普邦的古爾達斯布爾縣連接起來。



根據聲明，雙方當天還就項目建設的具體細節進行了專家級討論。雙方同意4月2日在巴基斯坦的瓦格赫舉行下一次會議。在此之前，雙方將於3月19日在現場舉行技術專家會議，以確定走廊的對接方式。

印方代表團由印內政部聯合秘書達斯率領，巴方代表團由巴外交部發言人、負責南亞和南亞區域合作聯盟的司長費薩爾率領。



上述會談是最近印巴關係趨緊以來雙方舉行的首次會談。2月14日，印控克什米爾地區發生一起自殺式襲擊，造成40多名印度中央後備警察部隊士兵死亡，另有數十人受傷。印度外交部指責這起襲擊與巴基斯坦有關。巴基斯坦外交部隨即抗議印度的指責。雙方關係驟然緊張，並在克什米爾地區發生地面和空中衝突。



（新華網）