民航局：國內航線經營許可擬從3年改長期

中評社北京3月15日電／今天（3月15日），民航局發布通知，擬對《中國民用航空國內航線經營許可規定》進行修訂，其中擬將空運企業航線經營許可由有效期三年改為長期有效。



通知指出，為進一步減少政府對市場的干預，降低市場主體運行的行政成本，最大程度減輕公共航空運輸企業負擔、便利企業經營，民航局啟動了對《規定》的第二次修訂。經研究，擬對《規定》個別急用條款先行修改。



此次修訂涉及《規定》第三十六條：“空運企業按本規定取得的航線經營許可的有效期為三年。期滿後無特殊情況，空運企業未提出變更申請的，該項經營許可自期滿之日起自動延續三年，民航總局或民航地區管理局對該類許可採取簡易程序辦理核准或登記。”



通知指出，按照現行規章要求，航空公司需要經常對所持航線經營許可進行梳理更換，耗費大量工作精力。將空運企業航線經營許可由有效期三年改為長期有效，有利於減輕企業重複換證的負擔，減少“跑腿”次數，符合國務院“減證便民”改革的相關精神。



因此，此次修訂擬將第三十六條修改為：“空運企業按本規定取得的航線經營許可未被撤銷或注銷的，長期有效。”



規章修訂後，民航行政機關將通過加強事中事後監管的方式對企業航線經營進行管理。若發現公共航空運輸企業違反相關規章要求，將按規定撤銷或注銷其相關航線經營許可。



（新京報）