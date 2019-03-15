許崑源拜會廣東台辦主任　號召民眾遊高雄

中國國民黨高雄市議會議長許崑源（左），15日拜會廣東省委台辦主任黃耿城（照片：高雄市議會提供） 中評社高雄3月15日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市議會議長許崑源15日拜會廣東省委台辦主任黃耿城，強調兩岸人民是一家人，廣東高雄素有兄弟情誼，請黃耿城號召廣東民眾“南進南出”旅遊高雄，並多多消費來自高雄的農漁產品。黃允諾支持高雄並將從廣州市民做起。他說，廣州市民會吃來自泰國的水果，當然也可以多吃台灣的新鮮美味水果，他一定會呼籲大家購買高雄的水果及農漁產品，



此外，針對南進南出高雄旅遊台灣，黃耿城邀請高雄參加廣東舉辦的旅遊展活動，向廣東人民介紹高雄好吃好玩的旅遊特色。黃會中還主動提到佛光山說，高雄應宣傳佛教聖地佛光山，讓大陸人民知道佛光山就是在高雄，一想起佛光山就會想起高雄，希望能吸引更多廣東人民到高雄觀光。



黃耿城表示，希望未來有機會能再赴高雄參訪，高雄擁有美麗港口及優美環境，相信在市長韓國瑜及議長許崑源搭配下，高雄進步可以預期。



許崑源拜會黃耿城時表示，韓國瑜任高雄市長後積極拓展國際視野，並且以真心歡迎國際各城市與高雄進行交流；身為高雄市議長的他誠心期盼高雄能與大陸各城市加強互動，只要兩岸團結就能共榮互利。



高雄市議會廣東友好參訪團也參觀一汽大眾汽車自動化作業、台商建準電子公司及廣州珠江新城CBD，對大陸汽車製造業 、台商經營歷程及廣州市經貿發展有更深入了解。



高雄市議會廣東友好參訪團成員包括，國民黨劉德林、童燕珍、唐惠美、宋立彬、陳若翠、無黨籍李順進、陳善慧等議員，另國民黨中央委員陳耀鑫、市府兩岸工作小組委員黃良華及高雄營建業者也隨行參訪。參訪團接7天6 夜安排連參訪珠海、佛山、廣州及深圳等地，預計3月17日返抵高雄。