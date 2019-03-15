30種產品質量國家監督抽查：12.5%不合格

中評社北京3月15日電／近期，市場監管總局組織開展了筆等30種產品質量國家監督抽查。3月15日，市場監管總局通報了抽查情況。



通報稱，本次共抽查2478家企業生產的2788批次產品。對2476家企業生產的2786批次產品進行了檢驗，檢出349批次不合格，不合格發現率為12.5%。



其中，微波爐、食品加工機械（榨汁機、原汁機）、打印機未發現不合格產品；筆、毛絨布制玩具、毛針織品、吸塵器、電熱暖手器、投影機、紙面石膏板、鋁合金建築型材、合成樹脂乳液內墻塗料、銅及銅合金管材等10種產品的不合格發現率低於10.0%；



被子枕頭、摩托車乘員頭盔、燃氣采暖熱水爐、電火鍋、電餅鐺、除濕機、電吹風、采暖散熱器、隔離開關、電力變壓器等10種產品的不合格發現率在10.0%至20.0%之間；



電動跑步機、豆漿機、碎紙機、新型墻體材料（磚和砌塊）、無規共聚聚丙烯（PP－R）管材等5種產品的不合格發現率在20.0%至40.0%之間；



燃氣用不銹鋼波紋軟管、冷軋帶肋鋼筋的不合格發現率均為46.7%。



在本次抽查中，上海名優辦公設備有限公司在碎紙機產品國家監督抽查中，違反《中華人民共和國產品質量法》規定，無正當理由拒絕接受監督抽查。



本次抽查跟蹤抽查到上次抽查不合格企業81家，有15家企業本次抽查仍不合格，66家企業本次抽查合格；跟蹤抽查到上次抽查合格企業1014家，有78家本次抽查不合格，936家本次抽查合格。



通報指出，針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題，各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局（廳、委）將按照《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監督抽查管理辦法》等規定，認真做好後處理工作。



（澎湃新聞）