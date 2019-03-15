蘇巧慧質詢做球給老爸　蘇貞昌轟馬誤台灣

綠委蘇巧慧（右）質詢父親蘇貞昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”蘇巧慧今天質詢父親、“行政院長”蘇貞昌，認為這場質詢是世代對話，也整理台灣20年來面對的種種問題，包括，中國大陸、核能以及性平教育。蘇貞昌則批評，國民黨一直搖擺，民進黨始終堅定，馬英九封存核四，現在要重啟的也是他，誤了多少台灣人，毀壞多少台灣環境，政策不要變來變去，會讓人民不信任政府。



他表示，不同政黨競爭，但是面對外敵，大家要一致，早年我們要打開民主大門，當那時面對國家權威，現在政黨競爭、輪替，希望政黨要一起為台灣努力，不要迎合外敵，破壞台灣的力量。



蘇巧慧質詢說，為了今天質詢去耙梳20年來台灣面對種種問題，有很多問題是老問題，舉三個例子，首先是中國，1996年我們面對飛彈危機，當時競選“總統”大位的人對李登輝支持者說，你投給李登輝就是選擇戰爭。時至今日，習近平說的更明白，就是要一國兩制，但還是有委員主張要簽署和平協議，令人非常痛心；第二，看到更多照片，當時你為了能源核四有紛爭，25年前貢寮舉辦過和核四興建與否的地方公投，六成的人投票，96%不同意貢寮蓋核四，但是現在還是面對是否重啟核四，第三是性平教育。



蘇巧慧也問到，人民要對政府必須要有信任，才能建立政策，台灣人民現在對政府有信任度嗎？蘇貞昌直接地回答說，“沒有”。



蘇巧慧說，好啦，院長這麼誠實，那最受信任的國家是哪裡？根據愛德曼公關公司每年都會公布的資料顯示，最受到信任的國家是中國，85%的人民信任他們政府政策是好的。老牌民主國家，不到五成信任度，台灣人民對於政府信任度與不信任度，差距也越來越大。



蘇貞昌表示，這個問題可以看出越是集權的國家越是一言堂，剛剛完成朝鮮投票得票率99.99%，當年國民黨一黨專政，大家也講“總統”是民族救星，但是開放言論後，表達越來越自由，政府信任度降低，但是人民是幸福的，因此政府責任越加重大。



蘇巧慧說，但是政府還是有要做的事情，政府本身不應該隱匿資訊、行政調查不能敷衍、政策不能搖擺。之前推動觀光的暖冬專案看起來不錯，但是暖冬政策推出前改了三次，兩點鐘發佈五點就改，希望這三個面相，政府可以保證做到最好。



蘇貞昌答覆說，他一定努力做到最好。



蘇巧慧也問到假消息的防範，政府反應要夠快，院長上任之後動起來，用人民聽得懂的話，這是好的。但是防治假消息，獨立機關要有作為，假消息被查證出來，為什麼國家傳播通訊委員會（NCC）沒有作為，對假消息沒有把關。



蘇貞昌表示，對，“我覺得NCC要硬起來”。