2019全國兩會總理記者會全文

李克強回答問題（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月15日電（中評社報道組）3月15日上午，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳舉行記者會，就備受媒體關注的國際、國內方方面面一共17个問題回答了中外記者们的提問。



以下為記者會實錄：



路透社記者：總理你好。去年，中國採取了一系列措施來放鬆貨幣條件，中國還加大了減稅降費的力度，今年中國表示將進一步放寬貨幣條件，將進一步減稅降費，還要加大基礎設施的投資。請問，中國經濟面臨的問題是否比之前預想的更為嚴重，如果經濟放緩繼續持續下去，中國是否會考慮採取更加有力的舉措？包括取消房地產限制和降低基準利率等？



李克強：這位記者朋友喜歡單刀直入，那我也開誠布公。中國經濟確實遇到了新的下行壓力，現在世界經濟都在放緩，就在這一個多月期間，幾大國際權威機構都在調低世界經濟增長的預期。中國適度調低增速預期目標，用的是區間調控的方式。既和去年經濟增速相銜接，也表明我們不會讓經濟運行滑出合理的區間。可以說給市場發出的是穩定的信號。



去年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全國上下奮力拼搏，在推進供給側結構性改革的進程中，面對國際貿易保護主義抬頭的背景，我們能實現6.6%的增速的確是來之不易。總量達到90萬億，在這個基礎上，今年預計增長6%－6.5%，這是高基數、大總量上的增長，可以說本身就是進。



當然，面對新的下行壓力，要有有力舉措。一種辦法是搞量化寬鬆，超發貨幣、大規模提高赤字率，所謂“大水漫灌”，蘿蔔快了不洗泥，一時可能有效，但會帶來後遺症，所以不可取。我們還是要堅持通過激發市場活力，來頂住下行壓力。前些年，我們也遇到下行壓力，我們採取的就是激發市場活力的措施，因為市場活力增強了，發展的動力必然增強。

