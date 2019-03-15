王棄九二共識？蔡錦隆：他要找紅藍綠共識

國民黨前“立委”蔡錦隆。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平日前拋出，兩岸論述繞過九二共識提出新名詞的說法。國民黨前“立委”蔡錦隆接受中評社訪問表示，蔡錦隆提到，王金平的意思是要找出一個全台灣都可以的兩岸關係新名詞，不管藍綠都可以接受新名詞，但是核心是九二共識的精神。



蔡錦隆說，他曾經跟王金平討論此事，王的說法是在維持九二共識精神上，為兩岸關係找到新名詞，這個新名詞也要得到大陸同意。如果我們只侷限“九二共識”這四個字，放任藍綠對立，不只無法促進兩岸和談，對台灣更是傷害，所以他支持王的說法。



至於保留一中的新名詞綠營是否會接受？蔡錦隆認為，台灣政黨兩百多個，最重要就是國、民兩黨，只要王院長代表國民黨勝選，以他在藍綠的人脈，應當可以找到讓民進黨接受的新說法，例如定義一中就是中華民國，但是新名詞一定不會違背一中原則，因為中華民國憲法就是一中憲法。



蔡錦隆，1958年生，曾連任三屆“立委”、兩屆台中市議員、三屆國民黨中常委、國民黨“立法院”黨團書記長、國民黨台中市黨部主委、國民黨台中市議會黨團副書記長等職。王金平3月7日在台北宣布參選，蔡錦隆也到場表達力挺之意。



王金平13日傍晚接受廣播訪問時說他沒有不承認“九二共識”，但台灣要提出能繞過“九二共識”的新名詞，還說“最起碼有十幾個講法能代替九二共識”。



蔡錦隆表示，他最近北上跟王金平院長會晤，王非常關心兩件事，第一就是為兩岸關係找到新名詞，其次是第二次年金改革，我們要發展經濟，促進兩岸人民的幸福未來。＜nextpage＞

蔡錦隆認為，王金平講話的精髓所在，在不違背九二共識精神下，換一個每個政黨都可以接受的新名詞，整合台灣內部意見，才能開展接下來的兩岸和平對談。



至於大陸可以接受嗎？蔡錦隆回答，王金平的意思是維持九二共識的精神，繞過這四個字，只要不違背精神主題，應該能得到大陸的理解。這個新名詞也是要得到大陸能夠同意。



至於王金平為何要主張“繞過九二共識”？蔡錦隆強調，民進黨將九二共識跟“一國兩制”連結一起，年底大選藍綠對決，如果國民黨能夠跳過“九二共識”這四個字，而保留其精神，其實是有助於凝聚台灣內部的支持。



蔡錦隆提到，王金平說話的重點，在於台灣政治要和諧，才能建立內部共識，跟中共對談才能建立對話基礎，否則國民黨執政，我們說九二共識好，社會就支持九二共識；等到民進黨執政，他們說九二共識不好，社會就不支持九二共識，無限的對立，對台灣也是一大傷害。



對於王金平說替代九二共識的新名詞，有十多個，能不能舉出一些？蔡錦隆說，他不能代替王金平對外公開，但是目前確實內部討論有十幾個說法，尚在內部凝聚共識。



蔡錦隆還透露，王金平在近日會召集全台各縣市輔選幹部開會，當天他會在場，應會討論到兩岸的主張。



