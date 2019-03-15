前陸官校長陳良沛選“立委”　退將吃泡麵相挺

國民黨黃國雄黨部副主委、前陸軍官校校長陳良沛今日在鳳山成立競選總部，正式宣布爭取國民黨鳳山區“立法委員”提名。（中評社） 中評社高雄3月15日電（記者 高易伸）中國國民黨黃國雄黨部副主委、前陸軍官校校長陳良沛今日在鳳山成立競選總部，正式宣布爭取中國國民黨鳳山區“立法委員”提名。不少退役將領、黃埔子弟皆出席力挺，星光熠熠，眾人陳跟支持者一起吃泡麵，並以“泡麵”來表達軍人勤儉吃苦理念，重振軍公教警消尊嚴、重拾軍民一家親精神。



今日出席者包括，中央軍事院校校友總會理事長季麟連、黃國雄支黨部主委史忠義、前陸軍總部副總司令安家鈺、前退輔會副主委陳良濬、前憲邱司令張慶翔、前後備司令湯家坤、備役少將郭振邦將軍，前三軍聯訓指揮官鄭世才將軍，前“總統府”副侍衛長吳家勝將軍，前國防大學教育長韓光亞、前憲邱學校校長陳良瀚、高雄市忠義青溪協會榮譽理事長張振隆、高雄市青溪總會榮譽總會長蘇進添、高雄市湖北同鄉會會長陳雄英，及鳳山區10多位里長，現場約有600位支持者熱鬧滾滾。



陳良沛說，過去部隊中“吃泡麵”文化有其艱苦的時空環境背景，是保家衛國、患難與共的軍中袍澤情誼一小部分展現。鳳山是高雄市人口最稠密行政區，也是“中華民國”軍事教育重鎮與基地，具有軍事與眷村文化雙重特色。希望透過“一碗泡麵、一個承諾與大家達成約定。



出席力挺的退役上將、中央軍事院校校友總會理事長季麟連表示，他今天要跟鳳山朋友道賀，因為這裡來了位人才。陳良沛的父親是黃埔人，家中培養出一門三傑將軍，這次我們要告訴國民黨，不可以再把黃復興黨員當作棋子。高雄市長韓國瑜跟陳良沛都是黃埔子弟，這次這盤棋，我們自己下。



黃國雄黨部主委史忠義表示，這次陳良沛勇敢站出來爭取國民黨提名，這是一場非常艱苦奮戰，但是我們要努力讓他獲得提名。我也把他從黃國雄黨部副主委，轉調到黃國山黨部擔任副主委，讓他努力往前衝，良沛兄是我們黃埔子弟，黃埔子弟只要決定目標，一定會全力往前衝，獲得勝利。

