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中評鏡頭：謝龍介“鮪瑜秀”造勢人潮滾滾
http://www.CRNTT.com
2019-03-15 14:55:33
韓國瑜與謝龍介兩人的太太“大小李佳芬”合體，藍委顔寛恆、陳宜民也來加油打氣。（中評社 趙家麟攝）
中評社台南3月15日電（記者 趙家麟）四席“立委”補選16日投票，台南藍軍選前最後壓軸造勢活動、 15日下午的“農漁產業嘉年華‧鮪瑜秀”登場，中國國民黨高雄市長韓國瑜將再度抵台南助選。現場由屏東小琉球漁民快刀處理一尾鮪魚，同時為台灣的漁權發聲。
韓國瑜還沒到場，韓、謝兩人的牽手“大小李佳芬”先合體，與謝龍介在麻豆池王府上演“鮪瑜秀”，國民黨“立委”顔寛恆、陳宜民也來加油打氣。
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