菊賴合體搶救台南選情　高喊莫棄民進黨

陳菊、賴清德等一起為郭國文街頭拜票。（中評社） 中評社台南3月15日電（記者 趙家麟）四席“立委”補選16日登場，台南藍綠大決戰，民進黨大咖大動員，還在台南新市召開“爭一口氣記者會”，呼籲選民不要在最後一刻放棄民進黨。



台南補選“立委”的第二選區包括七股、麻豆、玉井等是農業、養殖漁業重鎮，向來是綠營地盤，這次卻遭到韓流猛攻，十分危急，被視為2020前哨戰。



包括“總統府”秘書長陳菊、前“行政院長”賴清德、民進黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲，及黨籍“立委”多人，都一早開始就陸續接力為黨提名的郭國文助選。下午，陳水扁子陳致中，也返回台南陪同郭國文掃街拜票，全力固守挺扁選票被瓜分。



陳菊在“爭一口氣記者會”上表示，“如果台南人不團結，這場選舉會讓全台南人搥心肝”、“不要在最後這一刻放棄民進黨！”呼籲選民要集中選票。



賴清德一路打抗中牌，他說，這次的選舉牽涉到台灣民主未來，日前“習五點”已明確點出九二共識並無一中各表；至於國民黨要角提出“和平協議”等都不是解決兩岸問題的好方法。



綠營的壓軸在晚間7時在佳里的選前之夜徒步大遊行，屆時將由賴清德率隊徒步大遊行，桃園市長鄭文燦也將南下為郭國文助選。