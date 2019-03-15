美國務院推文　亞太代理副助卿與林右昌會面

美國國務院東亞暨太平洋事務局在推特上發布亞太事務代理副助卿史墨客與林右昌會面的訊息。（照片：美國國務院東亞暨太平洋事務局Twitter） 中評社台北3月15日電／民進黨籍基隆市長林右昌率團訪美，美國時間13日密集拜訪國務院、美國企業研究院及2049計劃研究所等智庫，林右昌在閉門會議中與美方交換許多意見。美國國務院東亞暨太平洋事務局（EAP Bureau）的Twitter上也發布美國國務院亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）與林的合照並推文說，史墨客與基隆市長林右昌討論如何在經貿與文化上，美國與台灣能建立更緊密與友善的關係。



基隆市府發布新聞稿指出，林右昌在國務院與亞太事務代理副助卿史墨客、國務院台灣協調處處長何樂進、台灣協調處副處長戴德年、美國在台協會華盛頓總部執行理事羅瑞智等人就美中台三方的情勢交換了許多寶貴的訊息。林右昌表示，此行受益匪淺。



基隆市府指出，離開國務院後，林右昌馬不停蹄地前往“美國企業研究院”與學者進行閉門會議。AEI是美國非常重要的智庫，在小布什總統執政下AEI主導許多公共政策的制定，許多專家與學者也都是過去老布什政府時代的優秀人士或是當時的政務官。



隨後，林右昌也與“2049計劃研究所”進行閉門研討會，由美國小布什政府時任副國務卿阿米塔吉主持，事後林右昌接受媒體訪問時表示，與美方智庫學者相談甚歡，雖然不方便透露對談內容，但此行受益匪淺。



此外，林右昌也前往國會山莊拜會3名聯邦眾議員，希望這些友台議員能在國會中持續為台灣發聲，並進一步深化美台友誼。