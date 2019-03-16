中華傳統宗教總會陳嘉隆：王金平會獲認同

中華傳統宗教總會秘書長陳嘉隆。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月16日電（記者 蔣繼平）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平今天前往高雄佛光山佛陀紀念館出席中華傳統宗教總會理監事會議，王金平對媒體宣稱“有信心獲得大家支持”。中華傳統宗教總會秘書長陳嘉隆事後告訴中評社，王金平在現場完全不用開口，底下人士不斷拍手鼓掌及加油聲來表達肯定與支持，雙方有默契避免讓宗教場合染上政治味。



他強調，王金平用一顆宗教領袖的心，趁晚年來盡一點棉薄之力，依他自己來看，很合乎王金平的個性，相信也受到大家認同及肯定。



連辦4年的“世界神明聯誼會”每年12月25日會在佛光山登場，並由中華傳統宗教總會來籌劃辦理，擔任該會總會長的王金平出席在佛光山佛陀紀念館舉行理監事會議，250名理、監事等幹部與會。已經宣布參選“總統”的王金平會前被問及是否來尋求各界宗教人士支持，他則表示“要看氣氛來開口，但不用提大家也會支持自己”，似乎信心滿滿。



陳嘉隆於會議後接受中評社訪問指出，王金平與會全程都沒有提到任何有關政治類的話題，也沒有開口要大家支持，只不過在場理、監事等幹部都知道王金平要參選，底下人士默契十足熱烈拍手鼓掌大喊“加油，加油”來炒熱氣氛。



世界神明聯誼會的幕後推手就是陳嘉隆，他說，中華傳統宗教總會由星雲大師創辦，並由王金平擔任總會長職務，能夠讓東南亞、華人社會、甚至全世界看到各宗教歡喜作伙來供襄盛舉、互相學習，產生一種社會安定的力量，具潛移默化的效用，讓浮躁的網路世代，增加互信、減少猜忌，提升信仰減少迷信。



陳嘉隆表示，除了感謝王金平前院長出錢出力擔任總會長外，王金平在這種歲數，勇敢來承擔參選“總統”，甚至提出“只當四年就好”，希望將台灣面臨的問題、兩岸的問題，用一顆宗教領袖的心，趁晚年來盡一點棉薄之力，依自己來看，很合乎王金平的個性，相信也受到大家認同及肯定。



陳嘉隆說，正統宗教勸人為善，王金平提“政治人物千萬不能忽略宗教家情懷”，是對的，宗教家的慈悲跟智慧，領導人都有這種心胸，那是何其有幸。他認為，過去都會認為宗教家不要涉略政治，但自古以來政治跟宗教沒有分開，佛教也是會到皇宮應供、開釋，影響一個國王就是國家百姓的福氣。



65歲的陳嘉隆也自嘲，“王金平已經78歲了，年紀都比我大了，但是多有魄力，看起來比自己還年輕，感覺起來他那種犧牲奉獻的精神，我們還要向他學習，而且體力各方面都很棒。”