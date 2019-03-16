褚春來：徵召韓國瑜似為壓制朱立倫

褚春來。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月16日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員褚春來15日接受中評社訪問表示，韓流效應確實很大，基層確實期待徵召高雄市長韓國瑜來選2020，但韓流效應有可能是短期，國民黨最欠缺還是對初選辦法的制度化，總不能每次因人設事，更不樂見假借徵召方式，用來壓制民調可能領先的人選，這樣會製造黨內更大分裂。



褚春來，元智大學社會暨政策科學學系碩士班，曾任桃園縣議會第十六屆議員，後來轉戰並當選蘆竹鄉長，蘆竹鄉在桃園市升格，短短幾年經歷鄉升格市，後來改制為區，褚春來擔任過末代蘆竹鄉長、蘆竹市第一屆市長、桃園市蘆竹區第一任區長，任期結束又當選桃園市議員。



中評社問，怎樣看國民黨主席吳敦義說“若韓國瑜當選‘總統’，不會對不起高雄”？是否意味要徵召韓選2020？



褚春來表示，國民黨現在氛圍，認為有韓流，2020年能夠勝選，但必須說，韓流有可能是短期效應，因為韓國瑜在高雄。還沒有實際做出很大建設，也才剛當選市長。如果現在用徵召的方式，社會觀感會不好。



他強調，國民黨只要透過公平初選機制，選出自己的“總統”候選人，所有藍軍傾全力支持、凝聚團結，就有可能勝選，不要先把自己看扁了。



被問到，國民黨為了要不要徵召韓？黨內引發討論，會不會有人以徵召韓為手段，來壓制特定人選？



“個人感覺確實是這樣！”褚春來表示，如果徵召韓，對於目前表態想選2020這些人，以國民黨前主席、前新北市長朱立倫“受傷最大”，感覺似乎為了壓制朱。



中評社問，吳敦義的說法是，徵召韓是以勝選為唯一考量？



褚春來解釋，“這個東西就很難講”，只要國民黨能夠團结，公平初選產生一位候選人，就有機會勝選的可能，不要先把那個光環，套在某一個人身上。當然不可諱言，韓流效應其實是非常大，但是國民黨先產生一組候選人，大家團结就能夠勝選，再用韓流加持，相信還是有勝選可能。



中評社問，如果初選是朱立倫勝出，最後又徵召韓國瑜？



褚春來告訴中評社，國民黨辦理大選這麼久，應該趕快把初選的機制建立好，不要因人設事，每次提名的機制，每一次都改變，對黨的殺傷力也蠻大，也會造成黨的分裂。



怎樣看初選前徵召？初選後徵召？



他說，現在要提名的人選，就是透過初選，產生最強的候選人，千萬不要產生候選人之後，再來換來換去，這樣給社會觀感真的不好，建議乾脆把韓國瑜也納入初選，如果真的需要韓，就找韓國瑜來登記，不要又到最後又冒出徵召，徵召方式還是不妥。

