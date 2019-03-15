再被追問韓王配？王金平：我自己努力較重要

王金平接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平日前宣布參選2020，而同黨前“立委”蔡正元拋出“韓王配夢幻組合”，王金平今天到佛光山出席中華傳統宗教總會理監事會議再被問及“韓王配”，相較昨天動怒回應此事，他這次語氣平順的表示，對於黨內同志的說法尊重，但是“自己努力比較重要”。



蔡正元13日在臉書提出“夢幻組合”，指出國民黨想重返執政只有一個組合有機會，由韓國瑜、王金平當正副“總統”，大力推荐“韓王配”的組合。王金平今天出席佛光山的活動時再被媒體詢問“韓王配”，但王的心情比昨天好上許多。



王金平今天心平氣和地表示，“到最後誰會出馬代表國民黨參選2020還不知道，至於黨內有意參選的人大多會被黨員推敲出多種組合，對於這個現象，都表示尊重。”對於適當的副手條件有哪些？王金平則說“等初選過了再說。”



王金平強調，“尊重黨內同志的看法，但我還是努力走自己的路。”



王金平14日被媒體詢問若最後徵召人選不是王金平，那王是否願意搭檔當副手，王略為動怒表示，“現在怎麼還在問他這個，請不要再問這個問題，他老早講過，不會當副手也不留“立法院”，就是參選2020年“中華民國總統”到底。”