韓國瑜：台南人要選會做事民代　勿只忠一黨

高雄市長韓國瑜到台南為謝龍介站台助選。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月15日電（記者 趙家麟）中國國民黨高雄市長韓國瑜15日在台南深綠票倉為黨籍“立委”候選人謝龍介助選演說時強調，從台南開始，向全世界華人證明台南終於選了會做事的民意代表，而不是只忠於一個黨，這樣才能改變台南、改變台灣。他會全力配合謝龍介，高雄台南一起走出去，改變農漁民苦日子。



韓國瑜15日下午的台南輔選行程，把造勢活動的氣氛帶到最高潮，從入場、演說到離場，始終被人群與媒體包圍，主辦單位一再透過麥克風提醒注意安全，民眾則不斷高呼“選總統”，聲勢有如大選的場面。



韓國瑜的妻子李佳芬才剛結束助選離場、韓國瑜就上台，韓國瑜說“某走了，尪來啊！”一定要來挺謝龍介。



韓國瑜說，下一代孩子要更好，因為不能繼續這樣下去，一定要改變。“從台南開始，向全世界華人證明台南終於選了會做事的民意代表，而不是忠於一個黨，這樣才能改變台南、改變台灣，帶領農漁民勞工改變整個台南。”他會全力配合謝龍介，高雄台南一起走出去，改變農漁民苦日子，命運掌握自己手上，改變從手上選票開始，全力支持謝龍介。



韓國瑜提到自己在高雄兩、三個月來，感覺不一樣，海霸王以新台幣54億標下85大樓，再加上投資80億，總計要投資130億元，這只是一家企業；此外，商業總會也有400多位加碼投資高雄，工業總會也加碼投資，此外，高雄房地產交易熱絡，所以，東西要賣出去，人要進來，經濟才會好。



韓國瑜說，民進黨還搞不清楚百姓選票為何要給民進黨，他看到民進黨籍基隆市長林佑昌的談話，說台灣人不欠民進黨，因為民眾已經用選票讓民進黨執政，但兩三、年執政以來，卻讓老百姓“凍未條”，才讓韓國瑜的小火柴點起來。