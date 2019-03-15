316若敗選會下台？蘇：不能做也不留戀

藍委陳學聖（右）質詢蘇貞昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”陳學聖今天質詢問“行政院長”蘇貞昌，明天“立委”補選過後，如選不好還會在這裡嗎？蘇回覆說，他的任命是“總統”，工作能做盡力做，不能做他也不留戀，他是全力投入工作。陳學聖則調侃說，“我知道你工作很努力，你之前被說是蘇科長，因為成為你屬下很辛苦”。



陳學聖接著詢問有關藻礁保育的觀塘案中油三接開發計劃，他說，去年選舉桃園市被當成二等公民，因為去年選舉的蝴蝶效應，“你害到我？”害了我們桃園守護的藻礁可能消失，為了救你的選情，留下最黑暗的環評過程？千年藻礁面臨浩劫，建議院長請中油不要急於此時此刻，應該依照文資審議程序。如果通過要保存，沒人可以改變，經過審查沒辦法保存，他也不堅持。



陳學聖說，希望堅持文資審查過程，來一次贖罪的機會？“你答應我，走完文資法”，現在請“農委會”依照文資法指定為文化資產保存可以嗎？



蘇貞昌則說，陳委員你是我敬重委員，如果你有信心自信，可以讓我完整答覆。首先，他不同意桃園市二等公民，桃園現在是人口增加最快速，大家都要搬去，市長鄭文燦政績有目共睹。“你說是救我選情，我完全不接受，也不對”。你說錯誤決定，但決定有一定程序，政府機關有一定程序。



蘇貞昌表示，深澳電廠之所以停止，是觀塘三接案通過，“不是為了救選情，是有一定程序”。你說藻礁開發，“我一輩子都為這塊土地堅持”，從沒有跟財團掛勾，但是在馬英九時代劃為兩百多公頃，怎麼沒聽過委員講過半句話，但是現在開發反而縮減為不到十分之一，你卻講這樣。



蘇貞昌說，如果法律程序不是這樣，不能因為“行政院長”說，就一定要這樣做，我們就依照相關程序依法進行。陳學聖又問，那你可以回去指定為文資保存並啟動審查程序嗎？蘇答應會依照程序去處理。



陳學聖最後說，守護藻礁超過10年以上，馬英九時代也是反對過，院長你去查一下歷史？蘇則說，好，謝謝。