廣東農發行將投放農業政策貸款2500億元

中評社香港3月15日電／中國農業發展銀行廣東省分行日前宣佈，將在四年內向廣東全域投放農業政策性貸款2500億元，進一步深化農發行在“三農”領域的服務。



新華社報道，農發行總行近日印發《關於支持粵港澳大灣區建設的意見》，決定在廣東全域設立農業政策性金融創新實驗區，進一步深化農發行在“三農”領域的服務，給予廣東省分行更大的管理權限與充足的資源保證，全方位推進政策性金融服務創新。



農發行廣東省分行行長謝文說，2019至2022年，農發行廣東省分行將實現幾個主要目標：到2022年末，將累計向廣東全域投放農業政策性貸款不少於2500億元（2019年投放不少於600億元），全行貸款餘額增加不少於1200億元（2019年增加不少於300億元）。



其中，在確保糧油政策性收儲貸款資金供應的基礎上，服務糧油全產業鏈建設，新增糧油全產業鏈貸款不少於300億元（2019年新增不少於80億元），新增糧油產業客戶不少於100家（2019年新增不少於40家）；圍繞國家、省、市三級重點項目加大支持力度，年均投放貸款不少於400億元（2019年不少於300億元），支持三級重點項目不少於200個（2019年不少於50個）。



“積極推動總行與省政府、省分行與各市政府簽訂支持粵港澳大灣區建設專項合作協議，並在粵東、粵西、粵北各選取一個示範點，共同掛牌、整體推進，推動農業政策性金融創新，以點帶面加大對大灣區及泛珠三角支持力度。”謝文說。