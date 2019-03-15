王金平質詢全文：兩岸化敵為友才有未來

王金壓軸上台演說他的質詢稿。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平依照往例壓軸質詢，下午進行近20分鐘演說，並未讓“行政院長”蘇貞昌上台。他大談兩岸，如同發表參選政見，通篇未提到九二共識，也沒提到一中各表，他提到“中華兒女本是同根生”、“化敵為友，才有未來”。



他也強調，捍衛“中華民國”，不需要再正名， “中華民國”是我們的國名，台灣是生我養我育我的母親，二者是太極圓融的關係。不矛盾對立、也不衝突互斥。他也提到，“台獨”或許是難以實現的假議題，但北京的促統，對台灣是真的壓力。



以下為王金平質詢全文：



回正軌走正道；開大門走大路



主席、蘇院長，各位“閣員”及本院同仁，大家好。金平今天向執政團隊及朝野政黨，就當今國家面臨的困境，提出建言。中間提到的相關問題，請“行政院”書面答覆即可。



理性、包容、多元、文明、愛心的台灣，讓我們在世人的面前抬頭挺胸，充滿著尊嚴。很可惜，一到政治的領域，全都變了樣。



苦幹、實幹、用心打拚的台灣企業家，無論在何處，都是世界產業發展不可或缺的一員。他們是台灣實力的奠基者、台灣競爭力的根源。很遺憾，一到政治的領域，碰到政策的高牆，大都只能雙手一攤，三聲無奈！



我們一定要下定決心，拿出對策，絕不再讓政治的台灣，凌駕、弱化、扭曲、阻礙真實的台灣。



人民在2000年，期待向上提昇，造就首次政黨輪替。近20年來，政權輪替再輪替，但人民失望多於希望；國家沈淪大於提昇。



政治正異化著文明的台灣，阻撓進步、侵蝕理性、傷害成長。





改造台灣的政治，刻不容緩！



從政、執政所為何事？讓政治回正軌、走正道，讓文明理性站中間，顏色惡鬥、撕裂對立閃一邊。



“中華民國”，國名、主權、“憲法”、國旗是我們的寶貝



我們要認同、捍衛、熱愛已屹立108年的“中華民國”。



“中華民國”就是“中華民國”，不用再正名；也不需要在前、後冠上任何的名詞、形容詞。如此，我們才能真正凝聚社會最大的共識；才能理直又氣壯地要求北京正視，已屹立108年的“中華民國”，正有效統治著台澎金馬等地。



“中華民國”是我們的國名，台灣是生我養我育我的母親，二者是太極圓融的關係。不矛盾對立、也不衝突互斥。



“紅地左上角青天白日”是“憲法”中明定的國旗，我們應該不分黨派，高舉它、認同它、尊重它。



當我們遺憾於奧運的場合，無法升起青天白日滿地紅的國旗時，至少在“中華民國”有效的統治地區，我們更應該抬頭挺胸高舉國旗，以它為榮，這就是正道。



捍衛“中華民國”主權與“憲法”，是我們現階段最大的共識，也是我們據以生存發展的根基。



“中華民國”，“中華民國”主權，“中華民國憲法”，這三項堅定的基本立場和國旗，是對內處理朝野對“國家認同”定位，處理兩岸問題的智慧仙丹。信守並捍衛這三項基本立場，就能與北京對等尊嚴，不卑不亢地討論、談判任何兩岸事宜。



依據“中華民國憲法”，兩岸是法定大陸地區與台灣地區的特殊關係。因此兩岸任何爭議、敏感的問題，都有處理、解決的空間。



一切的爭議，以“憲法”為依歸回正軌；一切的認同以“中華民國”為共識走正道。不讓我們再陷於建國、正名、制憲等永無休止的爭辯，揚湯止沸才能昂首闊步走出去。





不計毀譽，付出心血，全力以赴



金平十分清楚，這絕不是單純的法理、論述所能解決。這是一項必須用心費力、不計毀譽、付出心血，全力以赴才有機會成功的政治大工程。如此，我們也才有機會凝聚因政治而分化、對立的朝野和社會，成為團結的台灣。沒有團結的台灣，絕對沒有能力因應來自大陸和國際社會，愈來愈大的壓力、愈來愈多的挑戰。



回正軌、走正道，團結全民，同心同德幹實事，才能成就福國利民的大事。



“一個中國”、“兩岸統一”、“台灣獨立”、“簽署和平協議”、“馬習會，以兩岸領導人定調的九二共識”都是現實上、法理上必須面對、正視處理的問題。



面對北京拋出“一國兩制”、“政治協商”的促統政策。北京有北京的對台政策，我們當然有權可以“反對”、可以“面對”、可以“討論”，一如蔡英文元月2日、3月11日的回應。關鍵是“有方案、有回應之外，能否有效、正確的因應，才是重點”。





“台獨”假議題，促統真壓力



“台獨”或許是難以實現的假議題，但北京當局的促統，對台灣絕對是真壓力。面對內外嚴峻的挑戰，我們固然無法不理不睬的拖，也無法視而不見的躲。必須正確、有效、負責、謹慎的正面回應。



金平發覺，自去年11月24日選舉失利之後，民進黨在兩岸議題的發言或回應並不妥適。兩岸議題的敏感，事關全民的安危，輕忽不得



‧ 不能逞一時之快，任意表態發言



‧ 不能只想討好部份人



‧ 不能只滿足個人或政黨意識形態



‧ 不能只有個人或政黨私利考量



‧ 應該要避免被誤解、被誤判的危機。



我們必須負責任地讓人民知道，台灣當前面臨的實況和壓力。不應虛張聲勢、自欺欺人；也不必自貶身價、看衰自己。有多少實力，可以承受，可以回應，可以拒絕。唯有真實地面對、處理、解決之後，我們才能全心全力向前走。





自己國家自己救



我們固然不必期待北京的善意，也不能天真地以為國際強權會力挺。自己國家自己救，怎麼救？



國內朝野黨派，真的能感受今日台灣面臨的壓力，處境的艱難，就應該能認知到，唯有開大門走大路，走出“各自意識型態”的堅持；走出“各自政黨利益”的算計，才有機會化解爭議對立與分歧。在“大家雖不滿意但能接受”的共識下，提出解困方案。



有共識、團結的台灣，才有能力處理當前內外的壓力和危機。否則單靠執政者一廂情願，或充滿政治算計的政策，即使頒布再嚴苛的政策，訂定再嚴苛的法律，仍然解決不了問題。只會徒增內部的對立，激化兩岸更大的衝突。對內沒有和解，對外沒有機會，兩岸也難有開創和平的方案。





真民主，才有真利多



開大門、走大路，解決兩岸的困局，也才可以解決台灣內部政治的分歧。



過往大選，或因選舉過程，不理性的攻訐，不公平的“奧步”；或因既有立場偏見仇視，不論任何黨，任何人贏了大位，都失掉另一部份的選民。



金平認為，我們絕不能再讓大選結果，造成再次失掉半壁台灣的遺憾。贏得選舉者，更要贏得台灣，當選才有價值，才有意義。有團結、有共識的台灣，大家才有前途。這才是台灣真正的勝利。



理性和平的民主大選，縱有激烈的選舉競爭、選後必能團結的民主大選。才是台灣真正能影響大陸民意，心向台灣、支持台灣，進而保障台灣最大利益的“真民主真利多”。





台灣要戒慎恐懼，不要因恐懼而恐懼



開大門、走大路，就能為台灣創造更寬廣的康莊大道。台灣必須戒慎恐懼，卻不能讓恐懼籠罩我們的心，遮住我們的眼，結果因恐懼而關了門，走不了大路，卻上了歧路。



試想，兩岸三通直航之前，反對者信誓旦旦、言之鑿鑿的“木馬屠城記”直航已十多年了，木馬安在？



團團圓圓兩隻熊貓，反對者也以“不要陷入中共統戰的陷阱”，折騰數年之久，才到台北動物園。近十年來，看過熊貓的台灣人，多少又被統戰了？



這些都證實了最大的恐懼，就是恐懼本身。



金平看到九十三歲高齡的馬來西亞強人馬哈迪首相，刋登於3月8日香港南華早報的專訪，記者問馬哈廸，他即將去參加一帶一路峰會，對此有何期待？他回答：“無論我們對中國的態度為何，都必須承認，中國是個大國，我們必須與他們相處，必須瞭解中國的政策與戰略，作出因應調整，才能從中國的政策中獲益。”



他接著描述中國資金大量流入世界各地的現象。記者問他，如果必須在中美之間選擇，他會選誰。他說：“這要視他們的作為而定。目前從美國的作為來看，美國非常不可預測，而我們當前也必須承認，中國和我們很接近，是個巨大的市場，我們希望能從中國不斷擴增的財富中獲益。在經濟上，我們選擇中國，但在政治上，極權政體對我們並沒有吸引力。”





化敵為友，才有未來



今天在台灣，不論朝野藍綠的相互敵視，或有人視大陸為敵人，或大陸視“台獨”為敵人。容我再引用諾貝爾和平獎得主，前南非“總統”曼德拉說：“想與敵人和平相處，就必須與敵人合作，然後他就能成為你的伙伴。”



馬哈迪以馬來西亞利益優先的考量，其務實態度，對我們的啟示，值得深思。



曼德拉以言行合一的人格情懷，化解黑白的仇恨、衝突，團結了南非，為藍綠對立相互敵視的台灣和兩岸的未來，指點出一條明路。只有和解的朝野，才有團結的台灣，只有和解的兩岸，才有和平的未來。有和解，才有和平的台灣。





中華兒女，本是同根生



1949年以前，以閩、客、漢人為主，移民台灣。



1949年，國共內戰，數百萬各省同胞，遷移台灣。



既是落地親兄弟，何必骨肉親。何況經由通婚，孕育二代、三代甚至四代。生在台灣，長在台灣，已難分省籍、族群。既是命運共同體，就不應再分彼此。



1979年，大陸改革開放；對台開放數十年來，台商、台幹對大陸實力的增強，中華民族的壯大，有著絕對關鍵性的貢獻。



1987年，台灣開放大陸探親開始，三十多年來，一波波台商、台幹、台青及台生，走向大陸各省創業、就業、就學。或嫁娶通婚、或成家立業、或舉家遷移，又是一次兩岸血緣文明的融合。



以中華民族血緣為基礎，中華文化為橋樑，才有兩岸經濟互補、互利共生的發展機遇，和兩岸血緣的大融合，即使再大的政治爭議，兩岸始終就以“中華兒女，本是同根生”建構難切割的關係。也是兩岸和平共處，和平發展的基礎。



台灣人的成就，造就台灣成為世界華人圈的驕傲，也是中華民族未來的希望。因此，兩岸雙方都必須用心謹守這塊中華兒女的寶地台灣，消極地免於戰爭的威脅，積極地共創中華民族的未來，共享發展的機遇。才能再次壯大台灣，讓世界看到有實力的台灣，讓台灣有尊嚴的走向世界。



金平重申：政治的台灣，凌駕、弱化、扭曲、阻礙真實的台灣。政黨輪替二十年來，因為過度社會動員，在世代、階級、產業和族群間，產生無謂的對立與仇恨。造成台灣嚴重的缺氧。未來四年，是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻。



我們不應再陷入統獨爭議、朝野對立惡鬥的死胡同，與各種假議題的糾葛。而應務實地面對現實的內外情勢和歷史遺留的問題，放眼我們共同的未來。讓國家回正軌走正道，讓我們一起開大門走大路。走上康莊的大道。



謝謝大家！