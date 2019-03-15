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紐西蘭清真寺槍擊案 增至49死
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2019-03-15 16:55:33
中評社香港3月15日電／紐西蘭基督城2座清真寺今天發生大規模槍擊案，目前至少有49人喪命、20人重傷，4名嫌犯當中1人是澳洲籍的極端分子。
“紐西蘭前鋒報”報道，有7人死於林伍德清真寺，41人死於迪恩斯大道上的努爾清真寺，1人是送醫後不治。
中央社援引報道，紐西蘭總理阿爾登還指出，除了49名死者外，還有20人重傷。紐西蘭前鋒報則引述紐西蘭警察署長布什的說法，指傷者超過48人。
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