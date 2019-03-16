葉壽山：韓流形成大浪潮　關鍵在民心思變

今年51歲的葉壽山曾任屏東縣議員、兩屆屏東市長、國民黨副秘書長等職，被視為屏東藍軍的政治新星。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月16日電（記者 高易伸專訪）外界解讀3月16日“立委”補選成敗，不僅是2018年地方選舉的延長賽與2020大選前哨戰，更可視為“韓流”外溢的檢驗。前中國國民黨副秘書長、現任高雄市社會局局長葉壽山接受中評社專訪表示，如果台灣社會當前是安定的、經濟是富裕的、兩岸關係是和緩的，“韓流”不會掀起這麼大的浪潮。



葉認為，百姓苦悶歷經長年累積，這個“苦”涵蓋了生活、經濟與未來面向，在此情況下也造就人民對每次選舉產生出最大推波助瀾的力道，而關鍵就在“民心思變”。



葉壽山，51歲，台灣屏東人。國防醫學院藥學系學士、國防醫學院藥物動力學碩士、中山大學高階經營管理研究所碩士。葉曾任第15屆屏東縣議員，第15、16屆屏東市市長。葉於屏東市長任內施政備受肯定，一度被視為該區“立委”熱門人選，但葉在2014年市長任期屆滿後選擇急流勇退遠離政壇。高雄市長韓國瑜上任後積極覓才，在前台中市長胡志強等人舉薦下，今年2月1日加入韓市府團隊。



對於韓流效應及國民黨主席吳敦義過是否參選出現轉圜，浮現徵召韓國瑜契機？



葉壽山表示，“韓流”背後最關鍵的因素還是在“民心思變”，韓流背後凸顯出台灣當前遭遇的種種困境。他分析，具備人民信賴的政治人物在施政思維上絕對是以“人民為先、國家為重、社會為主、政黨為後”。台灣民心思變在於，過去我們是亞洲四小龍之首，生活在“台灣錢淹腳目”的年代，但經濟衰退與困境無法突破，百姓會去寄望不同的政黨與政治人物。



葉壽山指出，從去年選舉迄今，為何“韓流”會引發如此大的迴響？背後原因凸顯出台灣百姓的寄望。百姓想要的是一個能夠大破大立的政治家，能夠帶領台灣重回當年經濟引以為傲的自信發展。經濟上能夠讓台灣在“國家”發展上，重新找回地緣政治的尊嚴。



中評社問，您會給韓國瑜是否角逐2020大選的任何建言嗎？



葉壽山笑說，韓國瑜市長理解社會局的業務是很繁重的，他相信韓國瑜現在在政治思維上應不會投入太多心力，而會把重心放在“拼經濟、顧弱勢”上。在這塊土地上，很多百姓都表達出民心思變的聲音，他相信韓市長也會聽到。



葉壽山說，生活在台灣這塊土地上的人們，大家對這塊土地是有情感、有寄望的。大家內心其實都覺得“我們不應該只是這樣子”、“我們能夠讓台灣更好”。每個人從不同角度去關心台灣、愛護台灣，同時會期待出現一個能夠被人民信賴的領導人來帶領台灣；相對的，這也反應出台灣過去一段時間政壇上的政治人物確實讓人民“太過失望”。因此大家寄望韓能夠從“庶民經濟”帶領到“社會經濟”、“國家經濟”與“國際地位”的發展。