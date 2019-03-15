藍軍三子晚間合體輔選鄭世維　攤商提早卡位

韓國瑜晚上要到新北市三重為鄭世維站台，許多攤商下午就進駐卡位。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月15日電（記者 張嘉文）今天是“立委”補選投票前最後一天，新北市三重選區戰況激烈，中國國民黨候選人鄭世維和民進黨余天晚間都有舉辦封街造勢晚會，兩軍相隔不到一公里，叫陣意味濃厚。人氣超高的國民黨高雄市長韓國瑜義氣相挺，鄭世維團隊在下午臨時通知，韓將在晚間9點替鄭世維站台，由於該時段安排新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕陪鄭世維上台，因此“禿子、燕子、漢子”三子連線可望幫鄭拉抬人氣，讓晚會達到最高潮。



由於鄭世維在三重三陽路的造勢場還有規劃一整條的攤販區，各式各樣的攤販早已進駐會場，讓現場成為大型夜市，氣氛十分熱鬧。而許多韓粉知道韓要來三重，在傍晚時分已慢慢湧進鄭世維的造勢場。



這場造勢晚會，除了韓國瑜是今天下午才確定會北上幫鄭世維站台外，還有邀請國民黨內大咖助陣，活動由“神力女超人”藍委許淑華主持，包括黨主席吳敦義、馬英九、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、雙北多位“立委”及地方議員、里長都將登台助講，展現團結氣勢。



活動本規劃由侯友宜、張麗善、盧秀燕陪同鄭世維大進場，但因為韓國瑜也將到來，主辦方為免有安全疑慮，已通知取消大進場的橋段，眾人會直接上台。