余天造勢晚會歌舞秀　蔡英文將站台

民進黨“立委”候選人余天15日晚上6點在新北市三重運動場旁舉辦造勢晚會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）四席“立委”補選即將在16日舉行投票，新北市三重區民進黨“立委”補選候選人余天15日晚上6點在三重運動場旁舉辦造勢晚會，並邀蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、前“行政院長”游錫堃、黨主席卓榮泰等黨內要角站台輔選。



由於余天是台灣知名老牌藝人，今天也邀來多位老牌藝人表演，這場選舉造勢晚會營造的氛圍如同歌舞秀，下午5點多，僅有數十位民眾到場相挺、看排練的表演，但現場後排還有許多座位是空置的。



新北、台南、彰化和金門等四縣市“立委”補選即將在16日正式投票。余天15日晚上6點在新北市三重區市前街舉辦“咱攏坐著同隻船（我們都坐同艘船）”選前之夜造勢晚會，由“立委”陳亭妃、羅致政主持，不僅邀請蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、前“行政院長”游錫堃、黨主席卓榮泰等黨內要角都站台輔選外，老牌藝人翁立友、王彩樺、施文彬等人也都到場演出相挺。



余天選前造勢晚會在6點開始，卓榮泰預計在7點10分致詞、游錫堃則在7點40分致詞、蘇貞昌在晚上8點10分致詞，而蔡英文則擔任壓軸貴賓致詞，在8點55分發表10分鐘的演說，最後再由余天致詞，並邀請蔡英文上台，一同合唱《咱攏坐著同隻船》。